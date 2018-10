PS4 sahiplerine kötü haber

Geçtiğimiz E3’te PS4 için gösterilen oyunlar arasında en çok dikkat çeken yapımlardan birisi de Days Gone’dı. Salgın bir virüs sonrası zombiye dönüşen insanların odağa alındığı yapım oyun severlere tipik bir kıyamet senaryosu sunuyordu.

Sony bünyesindeki Bend Studio tarafından geliştirilen oyun, dinamikleri, hikayesi ve oynanış tarzıyla oyun severlerden geçer not almayı başarmıştı. E3 ve Gamescom’da yayınlanan oynanış videolarıyla hayli merak uyandıran oyun normal şartlarda 22 Şubat’ta raflardaki yerini almış olacaktı.

Fakat geçtiğimiz gün Sony Interactive Entertainment’in önemli isimlerinden biri olan Asad Qizilbash’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Qizilbash yaptığı açıklamada hayli kalabalık geçecek olan Şubat takviminden ötürü, DaysGone’ın 26 Nisan’a ertelendiğini belirtti.

Görünen o ki Sony yeni oyununu rekabete kurban vermek istemiyor. Sonuç olarak Days Gone için yaklaşık olarak 2 ay daha fazla beklememiz gerekecek.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Days Gone Türkçe alt yazı desteğine de sahip olacak. Zaten Sony kendi bünyesinde geliştirdiği oyunların büyük bir çoğunluğunda Türkçe alt yazı desteğine yer veriyor. Son dönemde Sony imzası taşıyıp da Türkçe dil desteğine sahip olmayan tek oyun Spider-Man. Onun dışında gelen God of War ve Detroid Become Human’da Türkçe alt yazı seçeneği bulunuyordu.

