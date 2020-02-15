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PS5 beklenenden daha uygun olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Microsoft cephesinin Xbox Series X’i tanıtmasının ardından gözler Sony cephesine çevrilmişti. Uzun bir süredir ses soluk çıkmayan Sony cephesinden, PlayStation 5’in Şubat ayında tanıtılmayacağı bilgisi gelmişti.

PS5 beklenenden daha uygun olacak

Yeni nesil konsolların 2020 sonunda satışa sunulacağı söylenmiş ancak PS5 için kesin bir tanıtım tarihi açıklanmamıştı. Nisan veya Haziran aylarında tanıtılacağına kesin gözüyle baktığımız PS5 için bugün çok ilginç iddialar geldi.

Bloomberg‘e göre; PlayStation 4’ün maliyeti 450 dolar seviyesinde olacak ve tüketiciler ile 470 dolar banında buluşacak. Aktarılan bilgilerde; DRAM / NAND sorunlarından dolayı PS5’in kamera özellikleri iptal edildiği de yer alıyor.

PlayStation 5’in lansmanının ardından yeni PS VR’ın de duyurulacağı söyleniyor. PS5 lansman oyunlarının çoğunun PS4’te de oynanabileceği de bilgiler arasında bulunuyor.

Xbox Series X’ten daha ucuz olacağı kesinleşen PS5, soğutma sisteminin maliyetininden dolayı 470 dolar banında çıkacak. Eğer Sony bu sorunu çözebilirse konsolu 450 dolardan bile satışa sunabilir.

Kasım ayında oyuncular ile buluşacak olan PS5’in Türkiye’de minimumda 4.500 TL gibi bir fiyata satılacağını düşünüyoruz. Bilgisayar fiyatları ile yarışacak olan PS5’in bu denli pahalı olmasındaki tek neden sterlin ve dolardaki önlenemeyen artış. Oyun fiyatları yine Amerika’da 59.99 dolar bandında olacak.

Oyun fiyatlarında değişen bir şey olmayacağı için PS5’in oyunları da 450 TL bandında olacaktır. Eğer bu fiyat sırf PS5 oyunu diye 550 TL bandına çıkarsa bilin ki sorumlusu kur değil başkasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
PS5 Sony playstation 5

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