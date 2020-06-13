PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

Konsolun tanıtılmasının hemen ardından PS 5 için çıkacak olan oyunlar duyurulmaya başlandı. Aşağıda daha önce çıkması kesinlik kazanan oyunlar mevcut. Hemen altında ise tanıtımın ardından gelecek olan oyunlar listelendi.
- Madden NFL 21
- EA Sports NHL 21
- Moonray
- Gothic Remake
- MicroMan
- Nith’O Infinity Reborn
- Observer System Redux
- Path of Exile 2
- Outriders
- PsyHotel
- Quantum Error
- Rainbow Six Quarantine
- Rainbow Six Siege
- Redo! Enhanced Edition
- A Rat’s Quest: The Way Back Home
- Assassin’s Creed Valhalla
- Battlefield 6
- Chorus
- Cygni All Guns Blazing
- Dauntless
- DiRT 5
- Dragon Age 4
- Dying Light 2
- FIFA 21
- Godfall
- Gods & Monster
- Scarlet Nexus
- Sniper Elite 5
- Soulborn
- Starfield
- The Elder Scrolls 6
- The Lord of the Rings Gollum
- The Sims 5
- Ultimate Fishing Simulator 2
- Vampire The Masquerade Bloodlines 2
- Warframe
- Watch Dogs Legion
- WRC 9
- Konsol ile birlikte duyurulan oyunlar!
- Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)
- GTA V (PlayStation 5 grafiklerine uyarlanmış)
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- Sackboy A Big Adventure
- Destruction All Stars
- Kena Bridge of Spirits
- Goodbye Volcano High
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- JETT The Far Shore
- Solar Ash
- Oddworld Soulstorm
- Ghostwire: Tokyo
- Godfall
- Solar Ash
- Hitman III
- New
- Astro’s Playroom
- Little Devil Inside
- NBA 2K21
- Bugsmax
- Demon’s Souls
- Deathloop
- Resident Evil Village
- Pragmata
Konsolun Türkiye için çıkış fiyatı ne olur şimdiden kestirmek zor. Çünkü PlayStation 5 2020’nin sonralarına doğru satışa sunulacak.
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