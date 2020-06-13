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PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Dünyanın merakla beklediği lansman önceki gün gerçekleştirildi. Sony yeni nesil oyun konsolunu tanıttı. Genelde PlayStation konsollar tek renk ile gelirken PlayStation 5 beyaz ve siyah karışımı bir renge bürünmüş.

PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

Konsolun tanıtılmasının hemen ardından PS 5 için çıkacak olan oyunlar duyurulmaya başlandı. Aşağıda daha önce çıkması kesinlik kazanan oyunlar mevcut. Hemen altında ise tanıtımın ardından gelecek olan oyunlar listelendi.

  • Madden NFL 21
  • EA Sports NHL 21
  • Moonray
  • Gothic Remake
  • MicroMan
  • Nith’O Infinity Reborn
  • Observer System Redux
  • Path of Exile 2
  • Outriders
  • PsyHotel
  • Quantum Error
  • Rainbow Six Quarantine
  • Rainbow Six Siege
  • Redo! Enhanced Edition
  • A Rat’s Quest: The Way Back Home
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Battlefield 6
  • Chorus
  • Cygni All Guns Blazing
  • Dauntless
  • DiRT 5
  • Dragon Age 4
  • Dying Light 2
  • FIFA 21
  • Godfall
  • Gods & Monster
  • Scarlet Nexus
  • Sniper Elite 5
  • Soulborn
  • Starfield
  • The Elder Scrolls 6
  • The Lord of the Rings Gollum
  • The Sims 5
  • Ultimate Fishing Simulator 2
  • Vampire The Masquerade Bloodlines 2
  • Warframe
  • Watch Dogs Legion
  • WRC 9
  • Konsol ile birlikte duyurulan oyunlar!
  • Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)
  • GTA V (PlayStation 5 grafiklerine uyarlanmış)
  • Gran Turismo 7
  • Ratchet & Clank Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • Sackboy A Big Adventure
  • Destruction All Stars
  • Kena Bridge of Spirits
  • Goodbye Volcano High
  • Oddworld Soulstorm
  • Ghostwire: Tokyo
  • JETT The Far Shore​
  • Solar Ash​
  • Oddworld Soulstorm
  • Ghostwire: Tokyo
  • Godfall
  • Solar Ash
  • Hitman III
  • New
  • Astro’s Playroom
  • Little Devil Inside
  • NBA 2K21
  • Bugsmax
  • Demon’s Souls
  • Deathloop​
  • Resident Evil Village
  • Pragmata

Konsolun Türkiye için çıkış fiyatı ne olur şimdiden kestirmek zor. Çünkü PlayStation 5 2020’nin sonralarına doğru satışa sunulacak.

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