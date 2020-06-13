PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

Konsolun tanıtılmasının hemen ardından PS 5 için çıkacak olan oyunlar duyurulmaya başlandı. Aşağıda daha önce çıkması kesinlik kazanan oyunlar mevcut. Hemen altında ise tanıtımın ardından gelecek olan oyunlar listelendi.

Madden NFL 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake

MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders

PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall

Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield

The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9

Konsol ile birlikte duyurulan oyunlar!

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)

GTA V (PlayStation 5 grafiklerine uyarlanmış)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Destruction All Stars

Kena Bridge of Spirits

Goodbye Volcano High

Oddworld Soulstorm

Ghostwire: Tokyo

JETT The Far Shore​

Solar Ash​

Oddworld Soulstorm

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Solar Ash

Hitman III

New

Astro’s Playroom

Little Devil Inside

NBA 2K21

Bugsmax

Demon’s Souls

Deathloop​

Resident Evil Village

Pragmata

Konsolun Türkiye için çıkış fiyatı ne olur şimdiden kestirmek zor. Çünkü PlayStation 5 2020’nin sonralarına doğru satışa sunulacak.

Photoshop Camera, telefonlara geldi! Yeni filtre çılgınlığı başlayacak

