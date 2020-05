PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

Kotaku‘nun eski editörü Jason Schreier, Sony’nin PlayStation 5 sunumunu Haziran ortasında gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg‘e geçen Jason Schreier, Sony’nin koronavirüs yüzünden bu etkinliği erteleyebileceğini de belirtiyor. Ancak artık yeni nesil için geri sayımın başladığı bugünlerde etkinliğin ertelenmeyeceğini ve planlandığı gibi Haziran ortasında düzenleneceğini düşünüyoruz.

Xbox Series X’ten daha düşük donanım ile gelecek olan PS5, muhtemelen yine donanımın o kadar da önemli olmadığını oyunları ile kanıtlayacak. Bu nesilde Xbox One X, PS4 Pro’dan daha güçlü olmasına rağmen, Marvel’s Spider-Man, God of War ve The Last of Us Part II gibi grafiklere sahip oyun Xbox One X‘e çıkmamıştı.

Sony yine ne yapıp ne edip optimizasyon konusunda farkını ortaya koyacaktır. Son gelen bilgilere göre; PS5’in ısınma sorunu yaşadığı ve bu yüzden etkinliğin ertelendikçe ertelendiği söyleniyor. Bu konu henüz Sony cephesi tarafından doğrulanmış değil.

Yeni nesilde havalandırma büyük önem taşıyor. Xbox Series X ile havalandırma konusunda şimdilik kağıt üzerinde muhteşem bir soğutma sunacak olan Microsoft, Sony’nin yoluna bu konuda taş koyacak gibi görünüyor.

Amazon Türkiye 1.2 Milyon TL ceza yedi!