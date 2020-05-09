HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Oyun ve satış rakamları konusunda açık ara önde olan Sony, temkinli davranıyor. PS5’in kontrolcüsü olan DualSense‘i tanıtan Sony, çok yakında karşımıza PlayStation 5 ile çıkacak gibi görünüyor.

PS5 ile yeni nesile çok yakında geçiş yapacağız!

Kotaku‘nun eski editörü Jason Schreier, Sony’nin PlayStation 5 sunumunu Haziran ortasında gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg‘e geçen Jason Schreier, Sony’nin koronavirüs yüzünden bu etkinliği erteleyebileceğini de belirtiyor. Ancak artık yeni nesil için geri sayımın başladığı bugünlerde etkinliğin ertelenmeyeceğini ve planlandığı gibi Haziran ortasında düzenleneceğini düşünüyoruz.

Xbox Series X’ten daha düşük donanım ile gelecek olan PS5, muhtemelen yine donanımın o kadar da önemli olmadığını oyunları ile kanıtlayacak. Bu nesilde Xbox One X, PS4 Pro’dan daha güçlü olmasına rağmen, Marvel’s Spider-Man, God of War ve The Last of Us Part II gibi grafiklere sahip oyun Xbox One X‘e çıkmamıştı.

Sony yine ne yapıp ne edip optimizasyon konusunda farkını ortaya koyacaktır. Son gelen bilgilere göre; PS5’in ısınma sorunu yaşadığı ve bu yüzden etkinliğin ertelendikçe ertelendiği söyleniyor. Bu konu henüz Sony cephesi tarafından doğrulanmış değil.

Yeni nesilde havalandırma büyük önem taşıyor. Xbox Series X ile havalandırma konusunda şimdilik kağıt üzerinde muhteşem bir soğutma sunacak olan Microsoft, Sony’nin yoluna bu konuda taş koyacak gibi görünüyor.

Amazon Türkiye 1.2 Milyon TL ceza yedi!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor?

Batman Valisi'nden kritik açıklama

Batman Valisi'nden kritik açıklama

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

İşte Acun Ilıcalı satın alacağı o kulüp

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

Acun Ilıcalı'dan Survivor'la ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Karantina hediyesi! Kısıtlı bir süre için ücretsiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salgında taksi tercihi üst boyutlara ulaşabilir

Salgında taksi tercihi üst boyutlara ulaşabilir

POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

Xbox Series X oyunları ortaya çıktı

Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Oppo Reno3 Pro inceleme altında

Realme X3 Pro ile ilgili dikkat çeken iddia

AnTuTu’yu altına üstüne getirdi

Sivil Havacılık Kurumu 1200 TL'lik İHA (drone) lisansını ücretsiz yaptı! İHA 01 lisansı nedir? İHA 01 lisansı nasıl alınır?

Sivil Havacılık Kurumu'ndan müjde! Artık ücretsiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.