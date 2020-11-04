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PS5 kontrolcüsü DualSense Türkiye fiyatı ile ortaya çıktı!

OYUN HABERLERİ  | 04.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense'in Türkiye fiyatı belli oldu. 8299 TL'den Türkiye'deki oyunseverlerle buluşacak olan PlayStation 5 için ikinci bir DualSense kontrolcüsü satın almak isteyenler, görünüşe bakılırsa 1000 TL'yi aşan bir ücret ödemek zorunda kalacak. Peki PlayStation 5 kolu DualSense'in fiyatı ne kadar?

PS5 kontrolcüsü DualSense Türkiye fiyatı ile ortaya çıktı!

DualSense, PlayStation 5'in en önemli yardımcısı. PlayStation 5 tanıtılmadan görücüye çıkan DualSense kontrolcüsü, PlayStation 4'te karşımıza çıkan DualShock 4'ten oldukça farklı. Hem tasarım açısından hem de teknik özellikler açısından değişen DualSense, oyunculara bu kez farklı bir deneyim vadediyor. PlayStation 5 ile birlikte birçok ülkede siparişe açılan DualSense, şimdi ise Türkiye fiyatı ile de karşımıza çıkmış durumda.

PS5 kontrolcüsü DualSense PlayStation 3'te çalışıyorPS5 kontrolcüsü DualSense PlayStation 3'te çalışıyor

İŞTE TÜRKİYE İÇİN BELİRLENEN DUALSENSE FİYATI

DualSense Türkiye fiyatı belli oldu. Buna göre PS5 kontrolcüsü DualSense için 1099 TL'lik bir ücret ödemek gerekecek. PlayStation 5 satın alanlar, kutudan çıkan bir adet DualSense'in yanında, ikinci bir DualSense satın almak istediklerinde 1099 TL'lik ödeme yapmak zorunda kalacak. PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense, yurt dışında ise 69.99 dolardan satışta bulunuyor.

DualSense Türkiye fiyatı

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PlayStation 5 çıkış tarihi için ise ülkemiz için 19 Kasım olarak açıklanmıştı. Birçok mağaza, Sony'nin yeni nesil oyun konsolunu ön siparişe açsa da genel satışlar 19 Kasım'da başlayacak. 10 Kasım'da ise PS5, seçili pazarlarda satışa sunulacak.

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