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PS5 öncesi beklenmedik atak: Sony, Epic Games'ten 250 milyon dolarlık hisse satın aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 12:12 | Son Güncelleme

Sony, Epic Games'e yatırım yaptı haberleri güne bomba gibi düştü. Aktarılan bilgilere göre, PlayStation 5'te de gücünü sergileyen Unreal Engine 5 oyun motorunun sahibi Epic Games, Sony'den 250 milyon dolarlık yatırım aldı. Peki bu durum diğer platformları nasıl etkileyecek?

PS5 öncesi beklenmedik atak: Sony, Epic Games'ten 250 milyon dolarlık hisse satın aldı!

Sony PlayStation'dan tutun da eğlence sektörüne kadar birçok noktada yer alıyor. Bir de işin oyun tarafı var. Oyunda, önce tüm PlayStation oyun çalışmalarını PlayStation Studios adı altında birleştiren Sony, şimdi de diğer oyun firmalarını gözüne kestirmiş durumda. Bu anlamda Sony'nin yeni gözdesi ise görünüşe göre Unreal Engine 5 oyun motorunun sahibi Epic Games.

SONY'DEN EPİC GAMES'E DEV YATIRIM

Sony, Epic Games hakkında dün bir açıklama yaptı. Sony açıklamasında Epic Games'e 250 milyon dolarlık bir yatırım yaparak, Epic Games şirketinin yüzde 1,4'üne sahip olduğunu duyurdu. Böylece şirketin değerlemesi 17,86 milyar dolara dayandı.

Epic Games Sony

SONY-EPİC GAMES İŞ BİRLİĞİNDEN DİĞER PLATFORMLAR NASIL ETKİLENECEK?

Epic Games'in Sony ile iş birliğine gitmesiyle birlikte, Epic Games'in sahibi olduğu hiçbir oyun Sony'e özel olmayacak. Tüm oyunlar, aynı şekilde diğer platformlara da çıkacak. Yani şirkette Sony'e özel bir yaklaşım söz konusu değil. Ancak daha önce de olduğu gibi birlikte çalışacaklar ve bu iş birliği her iki tarafın açıklamalarına göre daha da genişleyecek.

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