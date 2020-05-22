PS5 oyunları için müjdeli haberi patlattı

Yeni nesil için geri sayım resmen başladı. 2020’nin son çeyreğinde Japonya, Avrupa ve Amerika’da satışa sunulacak olan PlayStation 5 hakkında maalesef ki çok az şey biliyoruz.
Sony’nin çok yakında muhtemelen de Haziran ayında bir etkinlik düzenleyeceği ve bu etkinlikte PS5’in en baba oyunlarını tanıtacağı söyleniyor. Bu baba oyunların henüz ne olacağı bilinmiyor. The Last of Us Part II’nin bu nesile çıkacağını bildiğimizden etkinlikte PS5 için bu oyunun duyurulmayacağını düşünüyoruz.
Yeni God of War için ise daha çok erken. Uncharted serisini de sonlandıran Sony’nin, yeni Spider-Man‘i de duyurma ihtimali çok düşük. Gelirse Horizon Zero Down‘ın yeni oyunu gelir. Ayrıca Sony’nin yeni bir IP de duyurma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.
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