PS5 oyunları için müjdeli haberi patlattı

Yeni nesil için geri sayım resmen başladı. 2020’nin son çeyreğinde Japonya, Avrupa ve Amerika’da satışa sunulacak olan PlayStation 5 hakkında maalesef ki çok az şey biliyoruz.

SONY HAZİRANA MI HAZIRLANIYOR?

Sony’nin çok yakında muhtemelen de Haziran ayında bir etkinlik düzenleyeceği ve bu etkinlikte PS5’in en baba oyunlarını tanıtacağı söyleniyor. Bu baba oyunların henüz ne olacağı bilinmiyor. The Last of Us Part II’nin bu nesile çıkacağını bildiğimizden etkinlikte PS5 için bu oyunun duyurulmayacağını düşünüyoruz.

Yeni God of War için ise daha çok erken. Uncharted serisini de sonlandıran Sony’nin, yeni Spider-Man‘i de duyurma ihtimali çok düşük. Gelirse Horizon Zero Down‘ın yeni oyunu gelir. Ayrıca Sony’nin yeni bir IP de duyurma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtelim.

CPU: AMD Zen 2 mimarili 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında çalışan işlemci

AMD Zen 2 mimarili 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında çalışan işlemci GPU: 10.28 teraflops gücünde 36 hesaplama üniteli 2.23 GHz hızında çalışan grafik birimi

10.28 teraflops gücünde 36 hesaplama üniteli 2.23 GHz hızında çalışan grafik birimi RAM: 16GB GDDR6/256-bit RAM

16GB GDDR6/256-bit RAM Dahili depolama birimi: Özelleştirilmiş 825GB SSD

Özelleştirilmiş 825GB SSD Genişletilebilir depolama: NVMe SSD Slotu

NVMe SSD Slotu Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Drive

