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PS5: PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

17.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı.

PS5: PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı.

PS5 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak.

19 Kasım'da ise dünya genelinde satılmaya başlayacak.

Oyun konsolunun iki versiyonu bulunacak. PlayStation 5 Blu-ray disklerde satılan oyunları da çalıştırırken PS5 Digital Edition yalnızca internetten indirilen oyunları çalıştırabilecek.

PS5'in ABD fiyatı 500 dolar, AB fiyatı 500 euro, İngiltere fiyatı ise 450 sterlin olarak açıklandı.

Dijital versiyonu ise ABD'de 400 dolar, AB'de 400 euro, İngiltere'de ise 460 sterlin olacak.

PS5 Türkiye fiyatı

Konsolun Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı.

Fakat vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre konsol, dolar fiyatı üzerinden Türkiye'ye getirilmesi durumunda yaklaşık 6 bin 800 TL'ye satılacak.

Bunun nedeni de Türkiye'nin bu yıl oyun konsollarına getirdiği ek gümrük vergileri. Bingöl'ün hesaplamasına göre gümrük girişi yaklaşık 4 bin TL olan konsola Türkiye'deki oyuncular 2 bin 800 TL vergi ödeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen bu ek vergi oranının 1 Ekim 2020'de yüzde 50'den yüzde 20'ye düşürüleceği açıklanmıştı.

PS5'in çıkış tarihinin Kasım'da olması nedeniyle yüzde 50'lik vergiden etkilenmesi beklenmiyor.

Öte yandan Kasım'a kadar yaşanacak kur değişimleri ve Sony'nin bölgesel fiyatlandırma politikası çıkış fiyatının bu hesaplamadakinden farklı olmasına yol açabilir.

PS5 özellikleri

PlayStation 5'in içinde AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor.

PS5'te RAM belleği 16 GB, depolama alanı ise 825 GB boyutunda.

Konsolda SSD teknolojisinin kullanılmasıyla oyunların yükleme süresinin ciddi ölçüde azalacağı belirtiliyor.

Konsolun grafik motorundaki ışın izleme hızlandırma (ray tracing) özelliğinin ise oyunlardaki ışıkların çok daha gerçekçi gözükmesini sağlayacağı açıklandı.

PS5 4K televizyonlarda 120 Hz'e kadar görüntü verebilecek.

Konsol 8K televizyonları da destekliyor.

P**S**5 oyunları

Sony'nin düzenlediği tanıtım etkinliğinde PlayStation 5 ile birlikte piyasaya çıkacak ilk oyunlar da tanıtıldı.

Bunların bir kısmı şöyle:

  • Spider-Man: Miles Morales
  • Hogwarts: A Dark Legacy
  • God of War: Ragnarok
  • Final Fantasy XIV
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Devil May Cry 5
  • Deathloop
  • Five Nights at Freddy's
  • Fortnite.

PlayStation'ın rakibi olan Microsoft'un oyun konsolu Xbox da yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in Türkiye satış fiyatını bu hafta açıklamıştı.

Kasım ayında piyasaya sürülecek konsolun fiyatı 7 bin 500 TL olarak duyurulmuştu. Fakat bu fiyat bir süre sonra Microsoft sitesinden kaldırıldı.

https://www.youtube.com/watch?v=m4AsBgy6D18

https://www.youtube.com/watch?v=wi2cr5GQxiw

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