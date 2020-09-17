PS5: PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 5'in çıkış tarihi ve özellikleri açıklandı. PS5 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkacak. 19 Kasım'da ise dünya genelinde satılmaya başlayacak. Oyun konsolunun iki versiyonu bulunacak. PlayStation 5 Blu-ray disklerde satılan oyunları da çalıştırırken PS5 Digital Edition yalnızca internetten indirilen oyunları çalıştırabilecek. PS5'in ABD fiyatı 500 dolar, AB fiyatı 500 euro, İngiltere fiyatı ise 450 sterlin olarak açıklandı. Dijital versiyonu ise ABD'de 400 dolar, AB'de 400 euro, İngiltere'de ise 460 sterlin olacak. PS5 Türkiye fiyatı Konsolun Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre konsol, dolar fiyatı üzerinden Türkiye'ye getirilmesi durumunda yaklaşık 6 bin 800 TL'ye satılacak. Bunun nedeni de Türkiye'nin bu yıl oyun konsollarına getirdiği ek gümrük vergileri. Bingöl'ün hesaplamasına göre gümrük girişi yaklaşık 4 bin TL olan konsola Türkiye'deki oyuncular 2 bin 800 TL vergi ödeyecek.