PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık Türkiye fiyatı ile ortaya çıktı!

PlayStation 5 Türkiye satışlarının başlamasına artık saatler kaldı. Daha önce PlayStation 5'in fiyatını açıklayan Sony Türkiye, PS5'in aksesuarları için ise özel bir açıklamaya gerek duymadı. Fakat bazı mağazalar PS5 aksesuarlarını fiyatlarıyla birlikte listelemeye başladı. Bu aksesuarlardan biri PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık. Şimdi ise PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık Türkiye fiyatı ile karşımızda.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN PS5 PULSE 3D KABLOSUZ KULAKLIK FİYATI

Bir mağaza, PlayStation 5'in kablosuz kulaklığı PS5 Pulse 3D kablosuz kulaklık fiyatını sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre mağaza, PS5'in kablosuz kulaklığını 1.569 TL'den ön siparişe açıldı. Bu noktada kulaklığın yurt dışı fiyatının 99.99 dolar olduğunu belirtelim.

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 fiyatı ülkemiz için 8.299 TL olarak açıklanmıştı. Yeni nesil oyun konsolu, ön sipariş sürecinin ardından yarından itibaren (19 Kasım) çeşitli satış kanalları aracılığıyla satın alınabilecek.

