PSA nedir? PSA testi neden yapılır? PSA testi değerleri kaç olmalıdır?

İnsan vücudunda protein birikmesi kişilerin bünyelerine, alerjik durumlarına, başka hastalıkların belirtilerinin görülmesine ya da cinsiyetlerine göre çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Bu olumsuzluklardan biri de prostat bezinde üretilen ve genel olarak erkeklerde görülen bir hastalık olan prostat kanseridir.

PSA nedir?

PSA, açılımı Prostat Spesifik Antijen olan, prostat bezinde üretilen bir proteindir. Genel olarak erkeklerde görülen prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostat iltihabı durumları değerlendirmek için çeşitli testler yapılması gerekir.

PSA’nın temel olan görevi semen içindeki spermlerin hareketliliklerini desteklemek ve sıvıyı seyreltmek konusunda yardımcı olan bir enzim olarak işlev görmektir. Çeşitli durumlara bağlı olarak PSA testi yapılması gerekir.

PSA testi neden yapılır?

Prostat kanseri tarama anlamına da gelen PSA, prostat bezinin çeşitli hastalıklarında çok yüksek oranlarda ortaya çıkabilir. En yaygın şekilde şu durumların tespit edilmesi amacı ile uygulanan bir testtir:

Prostat kanseri taraması

Prostat kanserinin takip edilmesi

Prostat büyümesi

Prostatit

Mevcut semptomların değerlendirilmesi

PSA testi değerleri kaç olmalıdır? PSA kaç olursa tehlikeli demektir?

Prostat testi sonucunda çıkan değerlerin belli bir oranda olması gerekir. Kişisel durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilen PSA seviyelerindeki normal kabul edilen sınırlar ve durumları şöyledir:

0 / 4 nanogram / mililitre: Normal kabul edilen seviyedir, kanser riskinin düşük olduğu kabul edilir.

4/10 nanogram / mililitre: Erken aşama ya da iyi huylu durumların işaretidir.

10 nanogram / mililitre ve üzeri: Prostat kanseri olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Bu seviye riskli bir durum olduğunun göstergesidir.

PSA neden yükselir?

PSA seviyesinin yükselmesi bazı durumlara bağlıdır. Eğer PSA seviyesi yüksekse bu durum muhtemelen şu nedenlerden kaynaklanıyordur:

İyi huylu prostat büyümesi

Prostat kanseri

Yaşlanma

Prostat iltihabı

İdrar yolunda enfeksiyonlar

PSA nasıl düşer?

Yükselen PSA değerleri doktor kontrolünde ve uygun gördüğü yöntemlerle düşürülebilir. En bilinen yöntemler şunlardır: