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Psaki’den Göçmenlik ve Güvenlik Konularında Mesajlar

29.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Psaki’den Göçmenlik ve Güvenlik Konularında Mesajlar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, haftanın son günündeki basın brifinginde, göçmenlik konusundan Çin ve Rusya’yla ilişkilere kadar gazetecilerin hem iç hem dış politikayla alakalı sorularını yanıtladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın ABD’deki göçmenlik sisteminin reformdan geçirilmesine yönelik bir kararnameyi Salı günü imzalayacağını açıkladı. Aslında bu kararnamenin bugün imzalanması öngörülüyordu. Psaki, bu ertelemenin, İç Güvenlik Bakanı adayının Senato’daki onay sürecinde yaşanan gecikmeden kaynaklandığını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın brifinginde, Salı günü Başkan Biden’ın, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları yüzünden ABD-Meksika sınırında birbirlerinden ayrılmak zorunda bırakılan göçmen ailelerin yeniden birleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek üzere bir görev gücünün kurulacağını açıklayacağını da bildirdi. Sözcü Psaki, bu görev gücüne, Biden’ın İç Güvenlik Bakanı adayı olan ve Salı gününe kadar Senato’dan onay alarak resmen görevine başlaması öngörülen Alejandro Mayorkas’ın başkanlık edeceğini belirtti.

Psaki, “Salı günü Başkan Biden, göçmenlik sistemimizi modernleştirme yönündeki önceliğini hayata geçirme kapsamında bir kararname imzalayacak ve açıklamalar yapacak. Görev gücüne, Senato’dan onay almasının ardından İç Güvenlik Bakanı başkanlık edecek” diye konuştu.

Biden, seçim yarışına girdiği andan bu yana, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın yürürlüğe koyduğu politikaların çoğunu geri çevirme sözü vermişti ve başkanlık görevine başlar başlamaz da bu sözünü hayata geçirmeye başladı. Bu sürecin aylar hatta yıllar sürebileceği yorumları yapılıyor.

Biden’den Putin’e “Navalny’yi serbest bırakın” çağrısı

Beyaz Saray günlük basın brifinginde Biden’ın hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı ilk telefon görüşmesi de gündeme geldi. Psaki, Biden’ın görüşmede Putin’e, zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine döner dönmez tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Sözcü Psaki, Biden’ın görüşmede, Navalny’nin yanı sıra, Rusya’nın ABD’deki 2020 seçimlerine müdahale ettiği iddiaları, Ukrayna’nın egemenliği, SolarWind siber saldırısı konularındaki endişelerini de aktardığını söyledi.

Biden-Putin görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki liderin süresi dolmak üzere olan Yeni START silahların kontrolu anlaşmasının uzatılması işlemlerini tamamlamak için ekiplerinin acilen çalışma yürütmesi kararı aldığı bildirilmişti. ABD ve Rusya’nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını 1.550’yle sınırlayan anlaşmanın süresi 5 Şubat’ta doluyor.

Trump döneminden kalma güvenlik tedbirleri gözden geçiriliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin, bu anlaşma dahil olmak üzere eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe konan tüm ulusal güvenlik tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğini belirtti.

Psaki, ABD ve Çin arasındaki Birinci Aşama ticaret anlaşmasının hala yürürlükte olup-olmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, “Ulusal güvenlik alanındaki yaklaşımlarımızla ilgili olarak, geçmiş yönetimde uygulamaya konulan her şey şu anda yeniden gözden geçirme sürecine tabi tutuluyor” dedi.

Jen Psaki, Biden yönetiminin ABD-Çin ilişkilerine “üstünlüğün kendi ellerinde olması” perspektifiyle yaklaştığını söyleyerek, “Bu da müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Çin’le nasıl çalışacağımız konusunda koordinasyon ve diyalog halinde olmamız gerektiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

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