Psaki’den Göçmenlik ve Güvenlik Konularında Mesajlar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın ABD’deki göçmenlik sisteminin reformdan geçirilmesine yönelik bir kararnameyi Salı günü imzalayacağını açıkladı. Aslında bu kararnamenin bugün imzalanması öngörülüyordu. Psaki, bu ertelemenin, İç Güvenlik Bakanı adayının Senato’daki onay sürecinde yaşanan gecikmeden kaynaklandığını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın brifinginde, Salı günü Başkan Biden’ın, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları yüzünden ABD-Meksika sınırında birbirlerinden ayrılmak zorunda bırakılan göçmen ailelerin yeniden birleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmek üzere bir görev gücünün kurulacağını açıklayacağını da bildirdi. Sözcü Psaki, bu görev gücüne, Biden’ın İç Güvenlik Bakanı adayı olan ve Salı gününe kadar Senato’dan onay alarak resmen görevine başlaması öngörülen Alejandro Mayorkas’ın başkanlık edeceğini belirtti.

Psaki, “Salı günü Başkan Biden, göçmenlik sistemimizi modernleştirme yönündeki önceliğini hayata geçirme kapsamında bir kararname imzalayacak ve açıklamalar yapacak. Görev gücüne, Senato’dan onay almasının ardından İç Güvenlik Bakanı başkanlık edecek” diye konuştu.