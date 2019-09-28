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PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan PSG'de Mbappe ve Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna dahil edildi.

PSG'de Mbappe ve Icardi iyileşti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) sakatlığı geçen oyuncular Kylian Mbappe ve Mauro Icardi, yarın oynanacak Bordeaux maçının kadrosuna alındı.

PSG Kulübü, yarın deplasmanda Bordeaux ile yapılacak maçın kadrosunu açıkladı. PSG'nin 25 Ağustos'ta Toulouse'u 4-0 yendiği maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe ve 19 Eylül'de kasık sakatlığı yaşayan Icardi, sakatlıklarının ardından ilk defa maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

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Mbappe Icardi psg Galatasaray bordeaux uefa şampiyonlar ligi

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