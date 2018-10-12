PSG-Kızılyıldız maçına şike soruşturması

PARİS (AA) - Paris Mali İşler Savcılığı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint-Germain'in (PSG) Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.
Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturma talebinin UEFA'dan geldiği belirtildi. Spor gazetesi l'Equipe, UEFA yetkililerinin Fransa'yı, 6-1 sona eren maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin maçın 5 farkla biteceği konusunda şike yaptığı şeklinde uyardığı ve bu nedenle soruşturma açıldığını yazdı.
Mali İşler Savcılığına akseden iddiaları, UEFA cephesinde Başkan Aleksander Ceferin ve yakın ekibinin bildiğinin belirtildiği haberde, Sırp ekibinin yöneticilerinin milyonlarca avro değerinde bahis oynadığı kaydedildi. Bazı gazeteler, bu rakamın 5 milyon avro olduğunu öne sürdü.
3 Ekim'de Paris'te oynanan maç sonrası olaylar çıkmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan Rahip Brunson açıklaması
Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj
Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum