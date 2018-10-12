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PSG-Kızılyıldız maçına şike soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

Paris Mali İşler Savcılığı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp yöneticilerin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı

PARİS (AA) - Paris Mali İşler Savcılığı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint-Germain'in (PSG) Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturma talebinin UEFA'dan geldiği belirtildi. Spor gazetesi l'Equipe, UEFA yetkililerinin Fransa'yı, 6-1 sona eren maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin maçın 5 farkla biteceği konusunda şike yaptığı şeklinde uyardığı ve bu nedenle soruşturma açıldığını yazdı.

Mali İşler Savcılığına akseden iddiaları, UEFA cephesinde Başkan Aleksander Ceferin ve yakın ekibinin bildiğinin belirtildiği haberde, Sırp ekibinin yöneticilerinin milyonlarca avro değerinde bahis oynadığı kaydedildi. Bazı gazeteler, bu rakamın 5 milyon avro olduğunu öne sürdü.

3 Ekim'de Paris'te oynanan maç sonrası olaylar çıkmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa futbol kızılyıldız L'Equipe PSG şike

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