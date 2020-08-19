PSG taraftarının final kutlamaları sırasında 36 gözaltı

Paris Saint-Germain'de taraftarlar, Paris'teki kutlamalar sırasında polisle çatıştı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmanın ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne çıkan binlerce PSG taraftarı, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına çok az kişinin uyduğu kutlamalar sabahın ilk saatlerine kadar devam ederken, PSG'li taraftarlar ile emniyet yetkilileri arasında çatışmalar yaşandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, kamu mallarına zarar verme, otoriteye karşı gelme ve hırsızlık gibi gerekçelerle kutlamalar sırasında 36 kişi gözaltına alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında yeniden yükselişe geçen Paris'te kapalı tüm alanlarda ve bazı meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

(AA)

