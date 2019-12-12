PSG'ye 5 golle mağlup olan Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde son maçında Paris San Germain takımı ile Fransa'da karşılaşan Galatasaray, sahadan 5 golle yenik ayrıldı. Sarı Kırmızlı ekip bu sonuçla, grubunda sonuncu oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne kalabilmek için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyordu.

Paris ekibinin golleri, ilk yarıda, Icardi ve Sarabia'dan ikinci yarıda ise sırasıyla Neymar, Mbappe ve Cavani'den (penaltı) geldi.

Karşılaşma öncesi Parc des Princes Stadyumu çevresinde iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Grubun diğer maçında İspanya'nın Real Madrid takımı Belçika'nın Brugge ekibi 3 - 1'lik skorla geçti.

Bu skorların ardından Real Madrid ve PSG Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura kaldı.

Club Brugge ise Avrupa Ligi'nde yarışmaya devam edecek.

