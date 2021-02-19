Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Psikianalizin temel taşlarından Sigmund Freud’un kızına yazdığı mektup: Hayatın sırrını verdi

Psikianalizin temel taşlarından Sigmund Freud’un kızına yazdığı mektup: Hayatın sırrını verdi

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Psikianalizin temel taşlarından Sigmund Freud’un kızına yazdığı mektup: Hayatın sırrını verdi

Sigmund Freud , Psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan Yahudi kökenli Avusturyalı nörologtur. Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik Kuram'ın da kurucusudur. İnsan beyni ve duyguları üzerinde araştırmalar yapan ünlü bilim insanının kızı Anna’ya yazdığı mektup adeta hayat dersi niteliğindedir.

Sigmund Freud ve Martha Bernays Freud’un kızı Anna Freud, 3 Aralık 1895’te Viyana, Avusturya-Macaristan’da doğdu. Martha’nın zorlu bir hamilelik süreci oldu. Hatta doğumun sonrasında kızı Anna ile ilginlenmekte zorluk yaşadı.

freund

Anna özel bir ilkokulda eğitim gördü. Buradaki eğitimini Salka Goldman Cottage Lyceum izledi. Mükemmel bir öğrenciydi; öğrenme ve anlama kabiliyeti yaşıtlarından erken gelişiyordu ve tüm derslerinde mükemmel sonuçlar elde ediyordu. Ancak, Freud onu üniversiteye hazırlanacağı kursa göndermek istemiyordu. Çok yetenekli arkadaşları ile babasını çevreleyen entelektüel atmosferde büyüdüğü için öğreniminin çoğu evde geçti. Babası, on dört yaşında psikanalize ilgisi belirgin olan Anna’nın her çarşamba akşamı yapılan klinik makaleleri ve tartışmaları dinlemesine izin verdi. Freud son göz çocuğu olan Anna’nın üzerine titredi. Her daim onun gelişimiyle yakından ilgilendi. Ünlü bilim insanı vefatının hemen öncesinde Anna’ya hayat dersi niteliğinde bir mektup bıraktı.

“Sevgili Anna, en güvendiğin insanlardan kötülük görüp üzülmen senin güçsüz birisi olduğun anlamına gelmez. Fizik kurallarına göre sırtını dayadığın bir nesne birdenbire giderse sen de o yöne devrilirsin. Yani bunun güçsüzlükle bir ilgisi yok”

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladıDünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Sanat sokağa taştı! Tasarım kapılar görenleri hayran bıraktıSanat sokağa taştı! Tasarım kapılar görenleri hayran bıraktı
Türkiye'nin en önemli antik değeriTürkiye'nin en önemli antik değeri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

O sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

O sahnede çok zorlanmış! 'Ne yaparsam yapayım...'

Trendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattı

Trendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

İlk deneyimine yardımcı olmuştu! Bomba açıklama

İlk deneyimine yardımcı olmuştu! Bomba açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Tek paylaşımları servet değerinde! Kazançları dudak uçuklattı

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Dünyanın göbek deliği! Elmas ve yakutlarla dolu Mirny Çukuru

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Diğer Haberler

Asyalı insanların gözlerinin çekik olma sebebi nedir?

Asyalıların neden gözleri çekik? İşte şaşırtan sebebi...

Evde beslenebilecek köpekler hangileri? Aslında hayal değil! Tüy dökmeyen, evde ve apartmanda beslenebilecek köpek cinsleri

Bir köpek dostu hayal değil! İşte evde beslenebilecek türler

Portekiz’in Funchal kentinde sanatı sokağa taşıyan birbirinden güzel 20 tasarım kapı

Sanat sokağa taştı! Tasarım kapılar görenleri hayran bıraktı

Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!

Resimde saklanan düğmeyi görebiliyor musunuz?

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı

Milyoner ailenin kızı bağışıyla alkış topladı! Şaşırtan hamle

Sosyal medyanın trendlerine yön veren isimler: Dünyanın en çok kazanan TikTok fenomenleri

Trendleri onlar belirliyor! Kazançları dudak uçuklattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.