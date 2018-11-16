Psikiyatr eski büyükelçi lokanta işletiyor, dişçi eşi yemekleri pişiriyor

ZUHAL DEMİRCİ/TUĞÇENUR YILMAZ - Eski Afgan Büyükelçi Abdul Selam Asım, Ankara'da açtığı lokantayla Afganistan mutfağının yanı sıra kültürünü de tanıtma fırsatı buluyor. Ülkesinde psikiyatri eğitimi alan ve bu alanda yurt dışında da çalışmalarda bulunan Afganistan'ın eski Ankara büyükelçilerinden Asım, uzun yıllardır yaşadığı Türkiye'de "Doktor Asım" olarak tanınıyor.

Büyükelçi olarak 1997'de eşi ve 8 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Dr. Asım'ın görevi, Afganistan'daki yönetim değişikliği nedeniyle sona erse de Asım, o tarihten bu yana Türkiye'de ikamet ediyor.

Anadili Peştunca'nın yanı sıra Farsça, Türkçe, İngilizce ve orta seviyede Rusça ve Arapça bilen Dr. Asım, aynı zamanda şiir ve güfte yazıyor.

Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden ve aslen Çağatay Türkü olan Asım, 2000'den beri de Türkiye vatandaşı.

Dr. Asım, psikiyatri uzmanı olsa da yaşı nedeniyle Türkiye'de alanında çalışamadığı için geçimini sağlamak adına 2009'da Ankara'da bir lokanta açtı.

"Afganistan Sofrası" adını verdiği lokantada Asım, misafirlerine Afganistan'ın "gerçek yüzünü" ve kültürünü tanıtmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Asım, lokantayı Türkiye'de eğitim gören Afgan öğrencilere sahip çıkmak için bir mekan olarak da değerlendiriyor.