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Psikiyatri bölümünde yatan hasta ateşe verdiği odasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 07:02 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bölümünde tedavi gören hasta, odasını ateşe verdi. Odasını yakan hasta hayatını kaybederken, çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin 3. katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. O sırada refakatçı olarak kalan baba Kadir Beşparmak, tecrit bölümünden çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yatağında hayatını kaybetti
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken sepetli araçlarıyla da binada mahsur kalan hastaları kurtardı. Yangını çıkaran Mehmet Beşparmak olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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