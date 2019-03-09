Psikiyatri hastaları, atık malzemeleri sanata dönüştürüyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, atık malzemeler sanat eserlerine dönüştürülüyor.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde açılan el sanatları kursunda, hastalar atık malzemeleri dekoratif ve kullanılabilir eşyalara dönüştürüyor. Kurs öğretmenleri eşliğinde el sanatlarıyla uğraşan hastalar, birbirinden ilginç ürünler ortaya çıkarıyor. Kursta en fazla gazete kağıdından yapılan Afrikalı kadın heykelleri dikkat çekiyor. Poşet kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kursta, eski bluz, penye, tişört gibi giysilerden çantalar yapılıyor. Ayrıca çam kozalaklarından ve birçok atık malzemeden dekoratif ürünler yapılıyor.

"Çok becerikli hastalarımız var"

İlkadım Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Gülsüm Horasan, "Atık malzemeleri değerlendirmek için böyle bir proje yaptık. İlk olarak gazete kağıtlarında Afrikalı kadın heykelleri yaptık. Heykellerde ağaç dalları, mukavva kullandık. Bu heykeller evlerde aksesuar olarak kullanılıyor. Poşet yerine kullanılabilecek penye, tişört gibi çantalar yapıyoruz. Atık iplerden file yapıyoruz. Yine gazete kağıtlarından sepetler yapıyoruz. Hastalarımızla birlikte bu ürünleri yapıyoruz. Çok becerikli hastalarımız var. Burada olmak onları mutlu ediyor. Rahatladıklarını söylüyorlar. El sanatları daha çok kadınların ilgisini çekiyor. Kadın hastalarımız daha aktif" dedi.