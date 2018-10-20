Psikiyatri hastaları el hünerlerini sergiledi

MARDİN (AA) - Mardin Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının el işi ürünler sergilendi.
Mardin Devlet Hastanesinde doktorların desteğiyle psikiyatri hastalarını topluma kazandırmak ve ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko-sosyal destek sağlama amacıyla düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Hastanedeki serginin açılışını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, iş uğraş terapisiyle hazırlanan el emeklerinin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
TRSM'de yürütülen bu tür terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaların topluma kazandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yavuz, ''Hastaları sadece biyolojik olarak değil psikolojik ve sosyolojik olarak da ele almamız gerekiyor. Bu çalışma bunun çok güzel bir örneği. Bu iş sosyal hayata dönmeleri konusunda çok önemli kazanç sağlıyor.'' İfadelerini kullandı.
-"İş uğraş terapisi önemli bir tedavi yöntemidir"
TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Duygu Akbaş Öncel ise hastalarına takı tasarımı ve ahşap boyama teknikleri öğrettiklerini söyledi.
İş uğraş terapisi sayesinde hastaların yaratacılıklarının farkına vardıklarını vurgulayan Öncel, şöyle dedi:
''Genelde hasta gurubumuz çok fazla sosyal ortama çıkmayan, evinde kalan hatta evinde odasından çıkmayan hasra gurubumuz. Biz onların kendilerine güvenmelerini yerine getirerek topluma kazanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünler haftanın belirli günlerinde atölyelerde yapıldı. İş uğraş terapisi önemli bir tedavi yöntemidir. Genelde bizim ilaç tedavimizden sonra mutlaka psikolojik bir terapi ya da danışma hizmeti alması gerekiyor. İş uğraş terapisi de bunun en önemli ayaklarından biri.''
Hasta Sonnur Erakatay da 22 yıldır ilaç kullandığını belirterek, uygulamanın önemine değindi.
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