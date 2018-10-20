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Psikiyatri hastalarının el işi ürünleri sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

MARDİN Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının atölyede ürettikleri el işi ürünler sergilendi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının atölyede ürettikleri el işi ürünler sergilendi. Devlet Hastanesi'nde doktorların desteğiyle psikiyatri hastalarını topluma kazandırmak ve ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Hastanedeki serginin açılışında doktorlar ve hastaları birlikte kurdeleyi kesti. Serginin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, iş uğraş terapisiyle hazırlanan el emeklerinin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. TRSM'de yürütülen bu tür terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastaların topluma kazandırılmaya çalışıldığına dikkat çeken Yavuz, "Hastaları sadece biyolojik olarak değil psikolojik ve sosyolojik olarak da ele almamız gerekiyor. Bu çalışma bunun çok güzel bir örneği. Bu iş sosyal hayata dönmeleri konusunda çok önemli kazanç sağlıyor" diye konuştu. 'İŞ UĞRAŞ TERAPİSİ ÖNEMLİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR' TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Duygu Akbaş Öncel ise hastalarına takı tasarımı ve ahşap boyama teknikleri öğrettiklerini söyledi. İş uğraş terapisi sayesinde hastaların yaratacılıklarının farkına vardıklarını vurgulayan Öncel, "Mardin Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hedefi, şizofreni ve diğer psikotik, bipolar ve şizoaffektif bozukluk hastalarına ilaç tedavisinin yanı sıra toplum temelli psiko sosyal destek sağlamaktır. TRSM'de yürütülen bu tür terapi ve tedavi uygulamalarıyla hastalar topluma kazandırılmaya çalışılmaktadır. Tedavi gören hastalar, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve gün içinde işlerini organize edebilecek hale getirmeye çalışılıyor. Kronik psikiyatrik bozukluğu olan bu hastalara Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modeli çerçevesinde tedavi ve terapi hizmetleri veriliyor. Genelde hasta grubumuz çok fazla sosyal ortama çıkmayan, evinde kalan, hatta evinde odasından çıkmayan hasta grubumuz. Biz onların kendilerine güvenmelerini yerine getirerek topluma kazanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünler haftanın belirli günlerinde atölyelerde yapıldı. İş uğraş terapisi önemli bir tedavi yöntemidir. Genelde bizim ilaç tedavimizden sonra mutlaka psikolojik bir terapi ya da danışma hizmeti alması gerekiyor. İş uğraş terapisi de bunun en önemli ayaklarından biridir" diye konuştu.

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