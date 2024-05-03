Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü! Uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete... 36 tutuklama, klinik kapatıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor F.K.'nin, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, aralarında doktor F.K.'nin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI! ARALARINDA PSİKİYATRİ UZMANI DA VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor F.K.'nin de bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

ÖZEL KLİNİĞİ KAPATILDI

Soruşturma süresince de Valilik tarafından F.K.'nin özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





