HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü! Uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete... 36 tutuklama, klinik kapatıldı

Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü! Uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete... 36 tutuklama, klinik kapatıldı

03.05.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polisin psikiyatri uzmanı doktor F.K.'nin, özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. F.K. ile reçeteyle aldıkları hapların ticaretini yaptıkları iddiasıyla 35 şüpheli tutuklandı. Öte yandan psikiyatri uzmanının özel kliniğinin de kapatıldığı öğrenildi. Ayrıca doktora para karşılığı reçete yazdırmak isteyenlerin WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

Psikiyatri uzmanının akılalmaz ticareti ortaya döküldü! Uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete... 36 tutuklama, klinik kapatıldı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı doktor F.K.'nin, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde, çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığını saptandı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

174818_-KONYADA--POLISIN-PSIKIYATRI-UZMANI-DO

Yapılan baskınlarda, aralarında doktor F.K.'nin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

174819_-KONYADA--POLISIN-PSIKIYATRI-UZMANI-DO

36 KİŞİ TUTUKLANDI! ARALARINDA PSİKİYATRİ UZMANI DA VAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor F.K.'nin de bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

174822_-KONYADA--POLISIN-PSIKIYATRI-UZMANI-DO

ÖZEL KLİNİĞİ KAPATILDI

Soruşturma süresince de Valilik tarafından F.K.'nin özel kliniğinin kapatıldığı belirtildi. (DHA)

174820_-KONYADA--POLISIN-PSIKIYATRI-UZMANI-DO

174821_-KONYADA--POLISIN-PSIKIYATRI-UZMANI-DO

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecekDikkat çeken gelişme: Adaylıktan çekildi, MHP adayını destekleyecek
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, radar görüntüsü yayınlandı: Kuvvetli olacakİstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı, radar görüntüsü yayınlandı: Kuvvetli olacak
İngiltere'de 'değişim' sesleri!İngiltere'de 'değişim' sesleri!
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu psikiyatri
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Sadece 2023 tane üretildi; birini Özgür Özel, Erdoğan'a hediye etti

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

Eski başkan, AK Partili esnafın sorusuna ateş püskürdü

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.