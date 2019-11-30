"Psikiyatrik" sanılan rahatsızlığının nedeni 15 yıl sonra beynindeki tümör çıktı

Çevresindekilere ani tepkiler veren ve bu nedenle başvurduğu doktorlar tarafından "davranış bozukluğu, şizofreni" gibi teşhisler konularak psikiyatrik ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılan Murat Çiçen (55), yaklaşık iki hafta önce evinde bayılınca özel hastanenin acil servisine kaldırıldı.

"Hastanın beyninde portakal büyüklüğünde, iyi huylu ama çok büyümüş bir tümör vardı. Yaklaşık 10 saatlik cerrahi işlemle bu tümörü çıkarttık. Şu an hastanın durumu gayet iyi. Ailesince karakterinde, davranışlarında iyiye gidiş olduğu ve hayata tutunduğu belirtildi. Burada şunun altını çizmek lazım. Beyin tümörleri farklı şekillerde klinik verebilir. Her zaman beyin tümöründe baş ağrısı olacak düşüncesi yanlış. Çok yavaş büyüyen tümörler var ve bu tümör de hiç baş ağrısı yapmamış.

Çok yavaş büyüdüğü için beynin mekanizmaları bunun ağrı oluşturmasını engelliyor. Hastada karakter ve davranış değişikliği olmuş."

- "Tümör çok sinsi hareket edebilir"

Göçmez, beyin tümörlerinin değişik şekillerde belirti verebileceğini dile getirerek, "Gülme ataklarıyla, koku duyusunun kaybolmasıyla gelen bir hasta olabilir. Daha önce bel fıtığı zannedilen hatta bel fıtığından ameliyat edilecek bir hastanın, sadece ayakta kuvvet kaybı vardı. Yaptığımız incelemeler sonunda beyninde tümör tespit ettik. Bu tümörün çıkartılmasından sonra hasta düzeldi. Bu şekilde yanlış tanılara da gidilebiliyor. Tümör çok sinsi hareket edebilir." ifadelerini kullandı.