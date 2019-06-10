HABER

Psikiyatrını öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir’in (19) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bahçelievler’de psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir’in (19) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak beyanda bulunan sanığın ağabeyi Fuat Tunçdemir, kardeşinin çevresindeki insanlara karşı saldırgan bir tavrı olmadığını söyleyerek “Allah kahretsin geç kaldım” dedi.
Bahçelievler’de 2018 yılının Ekim ayında özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Fikret Hacıosman’ı odasında silahla vurarak öldüren 19 yaşındaki Serhat Tunçdemir’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

“Allah kahretsin geç kaldım”
Duruşmada tanık olarak dinlenen Serhat Tunçdemir’in ağabeyi Fuat Tunçdemir, maktul doktora kardeşini tedavi ettirmek için kendisinin götürdüğünü ve doktoru da kendisinin bulduğunu söyledi. Olay günü sabah kardeşinin kendisine mesaj atarak maktul doktor Fikret Hacıosman’a gitmek istemediğini söyleyen Tunçdemir, “Olaydan bir gün önce de başka bir doktora gitmek istediğini sözlü olarak söylemişti. Olay günü ben başka doktora randevu almıştım. İlk doktora gittiğimizde psikiyatri uzmanı Fikret Hacıosman kardeşimle konuştuktan sonra benimle de görüştü. Kardeşim ile ilgili gerçeği hayal, hayali gerçek zannediyor gibi bir cümle kullandı. Kardeşimin çevresindeki insanlara karşı saldırgan bir davranışı olmadı. Allah kahretsin geç kaldım” dedi.
Tanığın beyanlarının ardından duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz verilen müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Sanık avukatı ise tahliye taleplerinin olmadığını söyleyerek sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun gelmesinin beklenmesini istedi.

Sanık 3 hafta müşahede altında kalacak
Mahkeme taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından ara karar için duruşmaya ara verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın cezai ehliyetinin tespiti için 3 hafta müşahede altında kalmasına hükmederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

“Eşim planlanarak öldürüldü”
Duruşmanın bitmesinin ardından mahkeme salonu önünde konuşan maktul doktorun eşi uzman psikolog Perihan Mutlu Hacıosman, sanığın planlayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek, “Sanık eve gidiyor, babasının silahını alıyor, yan kapıdan giriyor ki orada güvenlik yok tüm bunları düşünebiliyor, planlayabiliyor ama sonra diyor ki ‘ne yaptığımı hatırlamıyorum’” dedi. Maktulün eşi Hacıosman, sanığın akıl hastası olduğunu düşünmediğini de ifade etti.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Serhat Tunçdemir’in özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman’ın danışanı olduğu ve sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı aktarıldı. İddianamede sanık hakkında ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Beğendikleri bisikleti çaldılarBeğendikleri bisikleti çaldılar
Silivri’de denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdiSilivri’de denize giren 10 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi

Adana'da iğrenç olay! Kız çocuğu bağırmaya başlayınca...

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.