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  4. Psikiyatrist mi ilaç yazar, psikolog mu? İşte psikiyatrist ve psikolog arasındaki farklar

Psikiyatrist mi ilaç yazar, psikolog mu? İşte psikiyatrist ve psikolog arasındaki farklar

08.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı işi yapıyor gibi görünen psikiyatrist ve psikolog birbirine karıştırılır. Aslında birbirinden farklı işler yapan bu iki meslek sahiplerinin ortak noktası ise hayatımızdaki olumsuz deneyimlerimizden, bizi kötü etkileyen olaylardan sıyrılmamızı sağlamaktır. Peki bu noktada psikiyatrist ve psikolog arasında nasıl bir fark vardır? İlaç yazan psikiyatrist midir, psikolog mudur?

Bir takım ruhsal sorunlar hafif hafif başladığı zaman, bunlar tedavi edilmediğinde ve engellenmediğinde artabilmektedir. Ruhsal sıkıntılarla ilgili durumlarda, insan beyni bunları çözebilecek bir takım önlemler alır. Örneğin; uçaktan korkuyorsak, uçağa binmeyi azaltırız, kendimizi telkin ederiz ya da uçağa binerken hafif bir rahatlatıcı ilaç alabiliriz.

PSİKİYATRİSTE Mİ GİTMELİ, PSİKOLOĞA MI?

Sorunların daha hafif olduğu durumlarda ve terapiyle aşılacak durumlarda, bir psikologdan yardım almak gerekebilir. Fakat tepkiler yaşantımızı daha çok engellemeye başladığında, bunun bir hastalık olarak ele alınıp psikiyatriste gidilmesi gerekir.

Önemli olan, ister psikolog ister psikiyatrist olsun, sıkıntılar varsa mutlaka yardım alınmasıdır.

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki farkı bilmek hangi noktada kimden yardım almanız gerektiğini belirlediğinden önemlidir. Psikiyatri ile psikolog arasındaki bu ayrımı yaratan ise aldıkları eğitimlerdir.

PSİKİYATRİST İLE PSİKOLOG ARASINDAKİ FARKLAR

Sıklıkla birbirine karıştırılan psikiyatrist ve psikolog arasındaki fark öğrenim sürecinde belirlenir. Psikiyatr, üniversitede sayısal ağırlıklı puan türüyle yerleştirilirken psikolog sosyal bilimlerle değerlendirilir. Psikiyatrist için tıp fakültesi mezunu olmak, psikolog içinse 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir.

İLAÇ YAZAN PSİKİYATRİST Mİ, PSİKOLOG MU?

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki bir fark da ilaç yazma iznidir. Bu farka göre psikiyatristler ilaç tedavisi konusnda eğitim alırlar ve terapi yapabilirler. Ancak psikoloji mezunları psikoterapi yapabilirler.

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