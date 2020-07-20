Psikolog Duygu Kuzu: “Süreci Kabullenmek Gerek”

Son araştırmalara göre, Amerika’da halkın yüzde 45’i pandemi kaynaklı psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladı. Üstelik, Amerika’da vaka sayıları da, belirsizlik de hızla artıyor ve eyaletlerin normale dönemiyor olması ülkenin büyük bir kesiminde kaygıların katlanmasına neden oluyor.

Virginia Commonwealth Üniversitesi’nden Psikolog Duygu Kuzu’ya göre kaygılardan kurtulabilmenin başlangıcı süreci kabullenmekten geçiyor.

Dr. Duygu Kuzu, yetişkinlerden-çocuklara geniş bir kitleyi etkileyen kaygılara kapılmamak için vaka sayılarını takip etmemenin de faydalı olacağını belirtiyor. VOA Los Angeles Muhabiri Çıdam Yücel’in özel haberi.

