Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi doktoru kesinlikle kendisidir”

Psikolog Funda Es, günlük hayattın bir parçası olan stresin ruhsal ve bedensel sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Stres her yaş grubuna özgü bir durumdur ancak insanın en iyi doktoru da kendisidir” dedi.

Kişinin algıladığı tehlikeyle ilgili duygu, düşünce, endişe, mizacı, kişilik yapısı, düşünce yapısı stresin oluşmasını etkileyen psikolojik faktörler olduğunu kaydeden Medical Park Ordu Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Es, strese sebep olan düşünce yapısında akla ilk gelenin olumsuz ve gerçekçi olmayan düşünceler olduğuna dikkat çekti. Es, “Bu durumlar kişide kaygıyı arttırmaya ve karamsarlığa yol açar, verimliliği düşürür, kararsızlıklar yaşanabilir, genel olarak zevk alamama, keyifsizlik olur. Fiziksel olarak karın ağrısı, mide yanması, hazımsızlık, kabız veya ishal, baş ağrısı, bel ve sırt ağrıları, diş sıkmaları görülebilir. Kişi sık sık tuvalete çıkar. Çabuk hastalanır. Stres aynı zaman da öfkeyi de ortaya çıkarır” diye konuştu.

“Stres insanı kötü alışkanlıklara sevk edebilir”

Stresin insanı kötü alışkanlıklara sevk edebildiğinin de altını çizen Es, “Kişiler stresli olduklarında zararlı alışkanlıklara başvurabiliyor. Alkol, sigara veya aşırı yemek yeme davranışları, bilgisayar oyunlarına bağımlılık geliştirebiliyor. Bu yöntemler anlık olarak rahatlama sağlasa da uzun vadede çok daha geniş çaplı stres kaynağına dönüşebilir. Stresle başa çıkmak için, olayların üstünü kapatıp görmezden gelmeden o problemin kaynağına inmek gerekir. Duyguları bastırmak, kendini veya başkalarını suçlamak çözüme kavuşturmaz. Stres kavramı karşılaşılan durumlara yüklenen anlamlardan kaynaklanır. Çözüm yolu ararken ise olaylara ve kişilere yüklenilen anlamları tekrar gözden geçirmek gereklidir” ifadelerini kullandı.