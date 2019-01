Yarıyıl tatilinde, karnelerinde düşük not olan çocukların, karneleri iyi olan çocuklar gibi tatil yapmaları gerektiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Gökçen As Yurtsever, düşük not almış çocuğu yargılamadan, nedenini anlamaya çalışarak, bu süreci değerlendirmek gerektiğini belirtti.

On beş tatil sürecine girildiği bu günlerde bazı çocukların güzel notlar aldığını fakat bazı çocukların ise karnelerinde daha düşük notlar olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Gökçen As Yurtsever, "Aslında karne bir bütün. Akademik notların yanı sıra, öğretmenin görüşlerinin de yer aldığı, davranışsal bir çizelgenin de yer aldığı bir bütün. Öncelikle olumluya odaklanmak gerekiyor. Karnesinde çok zayıf olan bir çocuğun davranışsal notları çok iyi olabilir ve öğretmen onun için çok olumlu geri dönüşlerde bulunmuş olabilir. Bu konuda olumlu geri bildirimlerde bulunmak çok kıymetli. Daha sonrasında şunu net olarak bilmek gerekiyor: 15 tatil aslında her çocuğa verilmiş bir tatil. Sadece karnesi iyi olan bunu hak etti gibi değil de her çocuk için verilmiş bir tatil. Karnesinde düşük notları olsun ve ya olmasın" dedi.