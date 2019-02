Psikolog Işıl Yenikaynak: “Ekrana maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği olabilir"

“Her hareketli çocuk hiperaktif, her dikkati dağılan çocuk dikkat eksikliği yaşıyor diyemeyiz”

Dikkat eksikliğinin dikkati yani konsantrasyon becerisini performans anında doğru sürede koordine edememek anlamına geldiğini ifade eden Psikolog Yenikaynak, “Bu yine zihnin otomatik olarak yaptığı bir şeydir. Bu nedenle çocuklar ya da kişiler mental anlamda yani zekasal bir anlamda bir sıkıntı yaşamazlar. Ancak dikkatlerini sürdüremedikleri için akademik becerilerde genelde başarısız ve yetersiz olurlar. Bunların tedavi süreçlerine baktığımız zaman, bu tip durumların, tabii ki belirli ilaç tedavileri ile beraber bazı destekleyici aile ve çocuğa yönelik psikososyal destek, psikoterapi yöntemleri çocuğun kendi davranışını koordine etmesinde, akademik başarısını arttırmasında, özgüven ve baş etme mekanizmalarını yine aktive etmede oldukça etkili yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Ama genelde tabii ki medikasyonla beraber, yani tanının durumuna göre ilaç kullanımına o şekilde karar veriliyor ama her hareketli çocuk hiperaktif, her dikkati dağılan çocuk dikkat eksikliği yaşıyor diyemeyiz. Bunun için klinik değerlendirme şart. Ona göre tedavi süreci planlanıp devam ettirildiğinde bu çocuklar ne akademik ne sosyal anlamda olabildiğince sorunsuz hayatlarına devam edebiliyorlar” şeklinde konuştu.