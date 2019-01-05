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Psikolog Kazancı: Öğrencilerde kronik yorgunluk, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLERDE kronik yorgunluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Klinik Psikolog Dilara Kazancı, uyku günlüğü tutmanın faydalı olabileceği tavsiyesinde bulundu, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Psikolog Kazancı: Öğrencilerde kronik yorgunluk, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- ÖĞRENCİLERDE kronik yorgunluğun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Klinik Psikolog Dilara Kazancı, uyku günlüğü tutmanın faydalı olabileceği tavsiyesinde bulundu, enerjinin verimli kullanılması gerektiğini söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Dilara Kazancı, Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere kronik yorgunluk konusunda seminer verdi. Seminerin amacının, yorgunluğun hayatın farklı alanlarında neden olabileceği sorunları azaltmak ve motivasyonun artmasını sağlamak olduğunu belirten Dilara Kazancı, "Kronik yorgunluğa karşı yapılabilecek çok şey var. Bunlardan biri uyku günlüklerinin tutulması. Uyku süreleriyle ilgili bazı notlar tutmak faydalı olabilir. Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Çok fazla uyumak, uyku kalitesini bozar. Yatmadan üç saat öncesinden itibaren egzersiz yapmaktan kaçının. Gece atıştırmak ve fazla sıvı tüketmekten kaçının. Yatmadan dört saat öncesinde kola, kahve ve çay içmek uyku kaçırır. 'Uykunun hazır olduğunda geleceğine' ve 'yatakta rahatlamanın da neredeyse aynı şekilde iyi olduğuna' kendinizi ikna edin. Karanlıkta gözlerinizi açık tutun ve uykulu hissetmeye başladığınızda bile gözlerinizi açık tutun" dedi.
ETKİNLİK ŞART
Stres ve negatif düşüncelerin de durumu ciddileştirebileceği uyarısında bulunan psikolog Kazancı, "Önceliklerinizi belirleyin. O gün için yapmanız gerekenleri alt alta yazın. Her birinin sizin için ne kadar acil olduğunu belirlemek için 1'den 10'a kadar puan verin. En yüksek puanı alan, en acil olandan başlayın. Bir kısmını erteleyin, bir kısmını ise listeden çıkartın. Daha kötü hissetmek, genellikle durumunuzun daha kötü olduğu anlamına gelmez. Gerilemeler, size o an için bir felaket gibi görünebilir. Ancak gerileme nedeninizi daha iyi anlayıp gelecekte onunla başa çıkmak için stratejiler geliştirebilirsiniz. Önemli olan, paniğe kapılmamaktır. İşin sırrı, iyi ve kötü günlerde aynı performansı sergilemeye çalışmaktır. 'İyi günde çok yorulma, kötü günde çok dinlenme' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Psikolog Kazancı: Öğrencilerde kronik yorgunluk, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

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