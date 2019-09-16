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Psikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da özel muayenehanesinde psikolog olarak çalışan Ümit Okunakol (40), hastalarına hem tedavilerine yardımcı olmak hem de tatil yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yaklaşık 8 ay önce Antalya'da tesis kurmaya karar verdi.

Psikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyor

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANKARA'da özel muayenehanesinde psikolog olarak çalışan Ümit Okunakol (40), hastalarına hem tedavilerine yardımcı olmak hem de tatil yapmalarına olanak sağlamak amacıyla yaklaşık 8 ay önce Antalya'da tesis kurmaya karar verdi. Okunakol, "Aileler için böyle bir konsept yarattık. Tamamen doğanın içinde hem tatil yapıp hem de danışmanlık alabiliyorlar. Meditasyon ve yogayla ilgili de eğitim verebiliyoruz" dedi.
Antalya Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkiinde yaklaşık 3 dönümlük alana tesis kuran psikolog Ümit Okunakol, burada hem tatil hem psikolojik tedavi konseptini hayata geçirdi. Okunakol içerisinde bungalov evler, dinlenme alanları, havuz, mini hayvanat bahçesi ve tamamı ahşaptan yapılma çocuk oyun alanları bulunan ormanla iç içe tesis için yaklaşık 800 bin lira harcadı. Ankara'daki muayenehanesini kapatıp ailesiyle tesise yerleşen Ümit Okunakol, buraya aileleriyle gelen hastalara doğa yürüyüşü yapmaları, hayvanlarla ilgilenmeleri ve doğadan toplanan ürünleri tüketmelerini sağlayıp, psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı oluyor. Okunakol'un tesisine internet üzerinden rezervasyon yaptırılabiliyor.
'TATİL YAPIP DANIŞMANLIK ALABİLİYORLAR'
Ümit Okunakol, "Burada psiko-tatil konsepti yarattık. Açıkçası yıllardır düşündüğüm bir projeydi. İnsanlar hem doğal yaşamın içinde tatil yapıp hem de günlük yaşamın getirdiği stresten, takıntılardan, birçok problemden kurtulmanın, aşmanın yollarını burada öğrendi. Ayrıca yeni neslin, özellikle 0-6 ve 0-12 yaş arası çocukların doğadan, hayvanlardan uzak, çok kaygılı olduğunu gözlemledik. Aileler için böyle bir konsept yarattık. Tamamen doğanın içinde hem tatil yapıp hem de danışmanlık alabiliyorlar. Meditasyon ve yogayla ilgili de eğitim verebiliyoruz" dedi.
'BURASI BİR TEDAVİ MERKEZİ DEĞİL'
Ailelerin genellikle depresyon, kaygı bozuklukları ve mutsuzluk gibi problemler ya da çocuklarıyla ilgili hiperaktiflik, söz dinlemeyen, şımarık ya da doğadan uzak, düşünemeyen, mantık muhakemeyi kullanamayan çocukları için tesise geldiklerini vurgulayan Ümit Okunakol, "Ama öncelikle tatile geliyorlar. Çünkü burası bir tedavi merkezi değil. Burada hem tatil yapıp, hem psikoloji üzerine sohbetlerde bulunup hem de onları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Anladığımız kadarıyla da bunu başarmaya başladık" diye konuştu.
'MUTLUYUZ, GELEN MİSAFİRLERİMİZ DE MUTLU'
Her şeyi organik yapma çabası içinde olduklarını aktaran Ümit Okunakol, şöyle dedi: "Hiçbir şekilde ilaç ya da gübre kullanmadan, sadece eski insanların yaptığı gibi güneş, su ve toprağı kullanarak ürün yetiştirebildiğimizi gördük ve bu yıl itibarıyla bunu büyütmeyi hedefledik. Ayrıca hayvanların insanlar üzerindeki olumlu etkisinin farkındayız. Bunun için hayvan sayısını çoğalttık. Çocukların, yetişkinlerin korkularını, kaygılarını yenmelerinde kedilerin, köpeklerin, kuzuların ve atların çok işe yaradığını fark ettik. Mutluyuz, gelen misafirlerimiz de mutlu."
'RAHATLAMAYI CİDDİ ANLAMDA HİSSETTİM'
Ankara'dan tatile gelen mimar Niler Özdemir, "İş ortamının sıkıntılı ve stresli hayatı vücudumuzda ve zihnimizde birçok kalıntı bırakıyor. Tatile başladığım andan itibaren yaklaşık 3-4 saat içerisinde rahatlamayı ciddi anlamda hissettim. Kendi özüme ve doğama döndüm" diye konuştu.

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Psikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyorPsikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyorPsikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyorPsikolog kurduğu tesiste 'psiko-tatil' imkanı sunuyor

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