HABER

Psikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde görevli uzman psikolog Merve Öner'in (24) hayatını kaybettiği kazaya karışan Erbaaspor kulüp otobüsü şoförü Hasan Şahin tutuklandı.

Psikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Niksar ilçesinde görevli uzman psikolog Merve Öner'in (24) hayatını kaybettiği kazaya karışan Erbaaspor kulüp otobüsü şoförü Hasan Şahin tutuklandı.
Kaza, 16 Kasım'da, Tokat- Niksar yolu Dönekse Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir’de, Tire 1922 ile karşılaşacak olan Erbaaspor'u Sivas Havalimanı'na götürdükten sonra dönüşe geçen Hasan Şahin yönetimindeki 60 KF 577 plakalı takım otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otobüs, karşı yönden gelen Uğur Sarı yönetimindeki 02 KS 028 plakalı kamyonet ve Ahmet Baştürk (29) yönetimindeki 60 NU 421 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki Niksar Devlet Hastanesi'nde uzman psikolog olarak görev yapan Merve Öner öldü. Otomobil sürücüsü Ahmet Baştürk ile aynı araçta bulunan Melahat Bozkurt (25) ve kamyonet sürücüsü Ulaş Sarı yaralandı. Nişanlı olan uzman psikolog Merve Öner, dün memleketi Aydın'da toprağa verildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Erbaaspor takım otobüsü şoförü Hasan Şahin, jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Psikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandıPsikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandıPsikolog Merve'nin öldüğü kazada otobüs şoförü tutuklandı

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Bingöl’de 17 kilo esrara 2 tutuklamaBingöl’de 17 kilo esrara 2 tutuklama
2 genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunan TIR şoförünün akıl sağlığı yerinde çıktı2 genç kıza cinsel istismar girişiminde bulunan TIR şoförünün akıl sağlığı yerinde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Korkunç ölüm! Cesedi yanmış halde bulundu

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Bursa'da sır ölüm! Yatakta ölü bulunan gencin arkadaşları aranıyor

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

Antalya'da kan donduran olay! Sevgilisiyle uyuşturucu satıcısını birlikte yakaladı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.