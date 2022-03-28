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Psikologdan danışanına online terapi sırasında cinsel taciz! Tepki gösterince 10 seans ücretsiz tedavi teklif etti

28.03.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da psikolog Mustafa Ö., iddiaya göre 31 yaşındaki anestezi asistanı kadın danışanı H.B.'yi online terapi sırasında taciz etti. H.B., kendisine online terapi sırasında cinsel içerikli mesajlar gönderen ve cinsel içerikli konuşan psikolog Mustafa Ö. hakkında şikayetçi oldu. Psikolog Mustafa Ö. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte iğrenç olayın detayları!

Psikologdan danışanına online terapi sırasında cinsel taciz! Tepki gösterince 10 seans ücretsiz tedavi teklif etti

İstanbul'da anestezi asistanı H.B., 2017 yılından beri Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö. terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı. Mesajlardan rahatsız olan H.B., tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.

Bunun üzerine H.B. savcılığa Mustafa Ö hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan psikolog Mustafa Ö., bir arkadaşı aracılığıyla H.B. ile tanıştığını, sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyerek, kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

Ancak savcılık psikoloğun hastası olan kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle 'cinsel taciz' suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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