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Psikolog’dan kadınlara: "Trafikte zikzak yapan erkekleri hayatınıza sokmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Bir kongrede konuşan yazar-psikolog Dr.

Bir kongrede konuşan yazar-psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu, kadınlara eş seçiminde dikkat etmeleri gereken üç altın kuralı anlatarak, trafikte zikzak yapmak ve küfür etmenin erkeğin ileride şiddet uygulayıp uygulamayacağı noktasında kadınlara bir öngörü sunduğunu söyledi.
Kadınların ekonomik hayattaki gücünü ve özgürlüğünü artırmayı amaçlayan kongre Kuşadası’nda başladı. Açılış konuşmasını yapan Bedriye Hülya’nın ardından ilk konuşmacı Dr. Mehmet Şakiroğlu sahneye çıktı. ’Akılcı Duygu Kontrolü ile Öfke ve Aşk’ konulu bir sunum yapan Şakiroğlu, kadınlara eş seçmenin üç altın kuralını anlatarak, "Şiddete yatkın birini hayatınıza sokmayın, trafikte çok zikzak yapan, küfür eden bir arkadaşınız varsa o kişi şiddete yatkındır. Anne ve babası ile emir kipi ile ile konuşuyorsa yine şiddete yatkındır. Araba kullanmasından, maç izlemesine, kafeye gittiğinizde servis görevlisine nasıl davrandığına kadar bir çok veri kişinin ileri ki yaşamında şiddet uygulayıp uygulamayacağına karşı bir öngörü sağlayacaktır. Bu gözlemleri doğru yapan bir kadın ileride şiddete maruz kalma durumunu engelleyebilir" dedi.
Sosyal medya kullanımı konusunda ebeveynleri uyarılarda bulunan Şakiroğlu, sosyal medya konuşmalarından trajikomik örnekler verdi. Bir erkeğin, bir belediyenin facebook profiline mesaj üzerinden profilin bir kadının ait olduğunu düşünerek çıkma teklifinde bulunduğunu kaydeden Şakiroğlu, "Bu kişi belediyeye mesaj atarak çıkma teklifinde bulunuyor. ’Erkek misin’ diye soran kişi, belediye tarafından, belediyeyim ben’ yanıtını alıyor" şeklinde konuştu.
Bir dizi etkinliklerle devam eden kongreye katılan kadınlara pilates yaptıran Master Trainer Can Çolak da, "Türkiye’de spor yapma oranı yüzde 2. kadınların yaşam süreçlerinin üçte birini menopoz ve sorunlarıyla geçirmek zorunda kalıyorlar. Kadın ve erkekler yaşlandıkça pelvik taban ve bacak kasları zayıflıyor. Bacak kası yürüyerek güçlenmiyor. Dans ve yürüyüş, pilates önerilmeli" diye konuştu.

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