Psikologdan karne uyarısı

Batman’da görevli Psikolog Halime Demir, karnesi zayıf gelen çocuğa ceza vermek kadar, karnesi iyi gelen çocuğa ödül vermenin de yanlış bir tutum olduğunu vurguladı.

Batman Belediyesinde görevli Psikolog Halime Demir, ailelere karne nedeniyle çocuklarına verdikleri ceza ya da ödüllerle ilgili uyarılarda bulundu. Karne gününde gereğinden fazla mutluluk veya gereğinden fazla olumsuz tepki gösterilmemesi gerektiğini belirten Demir, “Cuma günü karneler alınıyor. Aileler de çocuklar kadar heyecanlı. Çocuğuma ceza mı, ödül mü vermeliyim? Not durumuna göre nasıl davranmalıyım? Kafalarımız karışık. Not bir başarı değildir. Not bir başarı değilken bu nota göre ceza veya ödül vermek doğru bir sitem mi? Tabi ki değildir. Karnesi zayıf gelen bir çocuğa ceza vermek ne kadar yanlış bir tutumsa karnesi iyi gelmiş bir çocuğa da ödül vermek yanlış bir tutum olacaktır. Farz edelim ki çocuğun karnesi zayıf geldi, peki ne yapmalıyız anne baba olarak? Öncelikle çocuğu karşımıza sakince alıp neden böyle geldi onu sorgulamalıyız. Bazı aileler bu durum karşısında karalar bağlıyor ve bütün ev yasa boğuluyor. Abartılı bir davranış sergilemiş oluyorlar. Bunun yerine karnesinin kötü olabileceğini bunun bir son olmadığını düzeltilebilecek bir durum olduğunu ve en önemlisi çocuğa bunu düzeltebilecek yeterlilikte olduğunu hissettirerek neler yapabiliriz? Bunu konuşmak gerekiyor” dedi.