Psikologdan koronavirüs günlerinde 'evcil hayvan sahiplenin' tavsiyesi

Psikolog Berk Karaoğlu, psikolojik problemler yaşayan kişilerin kendilerini iyi hissedebilmeleri için evcil hayvan sahiplenmelerini tavsiye etti. Özellikle koronavirüs sürecinde pek çok kişinin psikolojik sorunlar yaşadığının altını çizen Karaoğlu, "Hayvanlar duygusal bağ kurabildiğimiz tek varlıklar. Onlarla göz teması kurabiliyoruz, kucağımıza alıp seviyoruz. Evimizde olan bir kedi bir köpek bizim psikolojimizi anlıyor. Bizim duygusal çökmemizi, anksiyete, yani kaygı bozukluklarımızı hissedebiliyorlar. Yanımıza geldiklerinde, bir patisini dokundurduğunda bize iyi hissettirebiliyorlar" dedi.

'HAYVAN SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN GELİYOR'

İnsan hayvan ilişkisinin önemli olduğunu belirten Karaoğlu, kişinin hayvanlara iyi davranmasının çocukluğunda kurduğu hayvan ilişkisiyle bağlantılı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar paylaşım ister ve evde beslenilen bir evcil hayvanda çocukla paylaşım içerisine girer. Hayvan alıştıktan sonra çocuğa sevgi vermeye başlar, bu sevgiyi hisseden çocuk onunla bağ kurmaya çalışır, ona alışır. Bu sayede çocuğun sosyal gelişimi hızla tamamlanır. Çocuklara güven hissi verir. Çocukluğunda hayvanlarla bağ kuran kişiler, yetişkin bireyler olunca hayvanları sever, korur."