Psikologlar Günü mesajları 2022! 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri!

Psikologlar Günü mesajları, 10 Mayıs Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. En özel, 10 Mayıs Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözlerini sizler için hazırladık. İşte Psikologlar Günü mesajları...

PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

"Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

DÜNYA PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDİR?

Psikoloji; 1879’da insanların davranışlarıyla alakadar olan bilim dalı olarak Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılarak ortaya çıktı. Bununla beraber, insan davranışları bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarmayı hedefledi. Günümüzde psikoloji, içinde insan barındıran her alana sirayet etmiştir.

Psikolog da insan davranışlarının biyolojik, psikolojik ve sosyal dönemlerini ele alarak davranışların sebeplerini ve günümüzdeki yaşantıya olan etkilerini çeşitli test ve yöntemler kullanarak inceleyen ve çözüm yolları aramaya çalışan kişilere denir.

Psikolog unvanı alabilmek adına üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji bölümünden mezun olmak gerekir. Psikologların test ve terapi uygulayabilmeleri adına ayrıca eğitim almaları gerekir. Psikologlar ancak 2 yıl yüksek lisans yaptıktan sonra Uzman Psikolog unvanına ulaşabilir.

İlk defa Avrupa'da 10 Mayıs 2008’de kutlanan Psikologlar Günü’nde "sözde uzmanlar"ın mesleği kötüye kullanımının ortadan kaldırılması, psikologların unvanını muhafaza etme, meslek tanımlarına uygun şartlarda çalışmalarını sağlama, meslekî uygulamalarda etik ilkelere uygun davranılmasını sağlama, psikologların alanda yaşadıkları hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri bir meslek birliğinin varlığı, bu mesleğin ve meslek elemanlarının güvence altına alınmasına yarayacak meslek yasası için bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

