HABER

Psikologlardan “mevsimsel depresyon” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 15:22 | Son Güncelleme

Psikolog Enise Öziç, Sonbahar ayına girerken kişinin kendisini yorgun ve depresif hissetmesinin çok normal bir durum olduğunu belirterek, “Yas¸adıgˆınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunun” dedi.Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç, mevsimlerin ve mevsimler arasındaki geçiş dönemlerinin insan psikolojisi üzerinde birçok psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunun bilim insanları tarafından kanıtlandığını söyledi.

Psikologlardan “mevsimsel depresyon” uyarısı

Psikolog Enise Öziç, Sonbahar ayına girerken kişinin kendisini yorgun ve depresif hissetmesinin çok normal bir durum olduğunu belirterek, “Yas¸adıgˆınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunun” dedi.
Liv Hospital Samsun’dan Psikolog Enise Öziç, mevsimlerin ve mevsimler arasındaki geçiş dönemlerinin insan psikolojisi üzerinde birçok psikolojik ve fiziksel etkisi olduğunun bilim insanları tarafından kanıtlandığını söyledi. Yaz aylarında insanın kendini çoğunlukla mutlu ve dinamik hissettiğini, Kış ve Sonbahar aylarında ise daha yorgun, halsiz veya depresif hissedebildiğini kaydeden Öziç, “Mevsimsel depresyon, güneş ışınlarının azalmasına bağlı olarak gelişen bir depresyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel depresyonda belirtiler genel olarak ümitsizlik, isteksizlik; kendini değersiz hissetme, suçluluk duygusu, uyku bozuklugˆu, enerji kaybı, çabuk yorulma, is¸tah eksikligˆi, is¸tahın azalması veya artması (daha çok karbonhidratı yiyeceklere yönelme), sinirlilik, karamsarlık, anksiyete ve konsantrasyon bozukluğu olarak sıralanabilir” dedi.

“Yaşadığınız yeri parlak renklere boyayın”
Mevsimsel depresyonun etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Öziç, “Sonbahar ayına girerken hafif ve rahat kıyafetler giyinebilirsiniz. Kıyafetlerde canlı renkleri tercih etmeyi unutmayın. Yasadığınız ortamı parlak renklerle boyayın ya da olabildiğince ışığı bol ortamlarda bulunmaya çalışın. Olumsuz içerikli cinayet, suc¸, felaket gibi olayları ve haberleri okumaktan, izlemekten kac¸ının. Pozitif haberlerden oluşan bir diyetle kendinizi besleyin. Kıs¸ şartlarına adapte olmak ic¸in rutin egzersizler yapın, hareketli olun. Beyninize daha az oksijen girmesine neden olan yagˆlı yiyecekler yerine protein, vitamin ve mineral içeren yiyecekleri tüketmeye dikkat edin. Sosyal çevrenizden ve günlük aktivitelerden uzak kalmayın” diye konuştu.

“Kendi şehrinizde turist olun”
Kıs¸ ayının yeni bir hobi edinmek ic¸in en uygun zaman olduğuna dikkat çeken Öziç, şunları kaydetti:
“I·s¸ten gelip c¸ok sevdigˆiniz bir s¸eyi yapmanın heyecanını kendinize yaşatın. Hafta sonları evde kalmayın. Yas¸adıgˆınız s¸ehirde turist olun. Mu¨zeleri, galerileri gezin. Mu¨mku¨nse yalnız kalmayın. Ailenizden birini ya da arkadaşınızı yanınıza alın. Bunun gec¸ici bir durum oldugˆunu asla unutmayın. Mevsimsel degˆis¸ikligˆe bagˆlı depresyon geçici bir durum olmasına rağmen, tedavi edilmedigˆi zaman yas¸am kalitesini bozabilir. Bu nedenle mevsimsel depresyonlar önemsenmeli, gerekirse ilaç ya da psikoterapi desteği ile profesyonel yardım alınmalı ve yaşam kalitesi yükseltilmelidir. Unutulmaması gereken, her kışın ardında bir baharın muhakkak saklı olduğudur.”

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
Hareket et, yağlanmanın önüne geçHareket et, yağlanmanın önüne geç
TÜSEB’den, tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında uygulamalı proje iş birliği çağrısıTÜSEB’den, tıbbi cihaz ve biyomalzeme alanında uygulamalı proje iş birliği çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.