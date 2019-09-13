İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Merkez Bankası dün bir kez daha faiz indirdi. Piyasanın vermiş olduğu tepkiye baktığımızda yüzde 24 faiz oranının bu ülkenin gerçekliğiyle alakalı olmadığını çok net bir şekilde gördük. Psikolojik havanın dağılmasıyla yatırım ortamı gelişecektir." dedi.

Bergama ilçesinde bir tesiste STK temsilcileriyle bir araya gelen Dağ, bölgeye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Çevre yolu ile yakından ilgilendiklerini vurgulayan Dağ, ESBAŞ, Çandarlı limanı ve otoyol projelerini de takip ettiklerini dile getirdi.

Yaklaşık bir yıldan bu yana ekonomide sıkıntılı süreçler yaşandığını hatırlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Dolar ve avro üzerinden yürütülen operasyonla şahit olduk. Dövizdeki bu dengesizlik faizide etkiledi. Son 3 aylık sürece baktığımızda ise böyle bir havanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Merkez Bankası dün bir kez daha faiz indirdi. Piyasanın vermiş olduğu tepkiye baktığımızda yüzde 24 faiz oranının bu ülkenin gerçekliğiyle alakalı olmadığını çok net bir şekilde gördük. Psikolojik havanın dağılmasıyla yatırım ortamı gelişecektir."