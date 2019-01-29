Psikolojik kaygılara neden olan ses tonu sorununa alternatif çözüm ’ses estetiği’

Yönetici adaylarından spikerlere, seslendirme sanatçılarından sık sigara kullanımı nedeniyle sesi çok fazla kalınlaşan kadınlara kadar birçok kişi ses tonundan memnun olmadığı için ’ses estetiği’ uygulamalarına başvuruyor.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. A. Hakan Birkent, insanların sosyal iletişimlerinde özellikle incelik ve kalınlık algısı açısından ses tonu problemi yaşamalarına çözüm getiren ses estetiği hakkında açıklama yaptı.

"Sesin temel frekansı yükseldikçe ses incelir"

Sesin incelik ve kalınlık algısını oluşturan temel öğe ses tellerinin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı, sesimizin temel frekansı olduğunu belirten Doç. Dr. Birkent, "Sağlıklı bir erkekte sesin temel frekansının 120 Hz’in altında, sağlıklı bir kadında ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Sesin temel frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da boyundan küçük bir kesi yoluyla yapılan cerrahi girişimlerde amaç ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak aynen bir enstrümanın teli gibi frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkün olmaktadır" dedi.