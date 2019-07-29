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PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN KADIN POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kağıthane'de psikolojik rahatsızlığı olan kadın pencereye çıkıp bağırmaya başladı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de psikolojik rahatsızlığı olan kadın pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Daireden dışarı çıkmakta direnen kadın polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan iğne ile güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aygül Sokak'ta bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında kızıyla yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan Remziye A., sinir krizi geçirerek pencereden bağırmaya başladı. Evdeki kızına da bağıran Remziye A., bir türlü sakinleşmeyince kızı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Pencereden bağırmaya devam eden kadın için itfaiye ekipleri de kadının pencereden atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açtı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sinir krizi geçiren kadını hastaneye götürmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince sağlık ekipleri kadına sakinleştirici iğne yaptı. Güçlükle sakinleştirilen kadın sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada "İmdat! Adam kaçırıyorlar" diye bağırdı. Kadının kızı ise, yaşananlar gözyaşlarıyla izlerken yaşlı kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açması
-Binadan görüntü
-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Remziye A'nın kızından görüntü
-Remziye A'nın güçlükle sedyeye konulması
-Remziye A'nın polis ekiplerine bağırması
-Remziye A'nın sedyeye konularak hastaneye götürülmesi
-Çevrede toplanan mahalleliden görüntü
-Genel ve detaylar

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