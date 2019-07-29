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Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:38 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın pencereye çıkıp bağırmaya başladı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın pencereye çıkıp bağırmaya başladı. Daireden dışarı çıkmakta direnen kadın, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan iğne ile güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Talatpaşa Mahallesi Aygül Sokak'ta bulunan 4 katlı binada saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3. katında kızıyla yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olan Remziye A., sinir krizi geçirerek pencereden bağırmaya başladı. Evdeki kızına da bağıran Remziye A., bir türlü sakinleşmeyince kızı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kadın pencereden bağırmaya devam etti. İtfaiye ekipleri de kadının pencereden atlama ihtimaline karşı binanın önüne hava yastığı açtı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sinir krizi geçiren kadını hastaneye götürmek için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince sağlık ekipleri kadına sakinleştirici iğne yaptı. Güçlükle sakinleştirilen kadın, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada da "İmdat! Adam kaçırıyorlar" diye bağırdı. Kadının kızı ise, yaşananları gözyaşlarıyla izlerken annesi ambulansla hastaneye götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattıPsikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattıPsikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattıPsikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

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