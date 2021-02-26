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Psikolojik sorunları olan genci polis ve itfaiye ekipleri intihardan vazgeçirdi

26.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kentin tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kentin tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan genç, polis ve itfaiye ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay, merkez Sur ilçesini çevreleyen tarihi surların Çift Kapı mevki’inde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Nur Ç., Çift Kapı mevki’inde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genci gören çevredeki vatandaşlar, durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre emniyeti alırken, bu sırada gencin yanına yaklaşan itfaiye ekipleri ile polisler yaptıkları görüşmenin Mehmet Nur Ç.’yi intihar etmekten vazgeçirdi.
İkna edilen Mehmet Nur Ç., itfaiye ekipleri tarafından merdivenle aşağı indirildikten sonra sağlık kontrolü için önce ambulansa ardından da ifadesine başvurulması için karakola götürüldü.
Gencin psikolojik sorunlarından kaynaklı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, yaşanan anlar bu sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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