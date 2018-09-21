Psikolojik sorunları olan kadın, 4'üncü kattan atlayıp, intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K. (40), 4'üncü kattaki evinin balkonunda atlayarak intihar etti.
Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50196 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Güneş K., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sesi duyup dışarı çıkan Güneş K.'nın eşi ve komşuları, talihsiz kadının beton zeminde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güneş K.'nın öldüğü belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güneş K.'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
Rusya'dan ABD'ye: Teröristlerle flört etmeyi bırakın
10 yaşındaki çocuk komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum