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Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nadire K.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi kendini astı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nadire K. kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan bir apartamının zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nadire K.,yaşadığı evin tavanına astığı iple intihar etti. Nadire K.'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları salon kısmında Nadire K.'yi asılı görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nadire K.'nin öldüğü belirlendi. Nadire K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nadire K.'nin 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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