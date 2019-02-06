Psikolojik sorunlu denilen kadının kan şekeri düşük çıktı

Ordu’da 1,5 yıl boyunca beyindeki kan şekeri seviyesinin sürekli düşmesi sebebiyle davranış bozukluğu, hafıza ve bilinç kaybı, epilepsi nöbetleri geçiren ve çevresinin ‘psikolojik sorunlu’ olarak yorumlanan 40 yaşındaki kadın, yapılan operasyonda 5 günde sağlığına kavuştu. Doktorlar, kadının aslında beynindeki kan şekerinin düşmesi sonucu bu sorunu yaşadığını tespit etti. Dünyada her 1 milyonda 4 kişide görülen ‘insülinoma’ hastalığı Ordulu Şaduman Berber’in hayatını kabusa çevirdi. 40 yaşındaki Berber, 1,5 yıl önce sabah uyandığında konuşamamaya, kasılmaya, yürüyememeye ve etraftakileri tanımamaya başladı. Zamanla psikolojisi tamamen bozuldu ve sinir krizleri geçirmeye başladı. Etraftakiler Şaduman Berber’in akli dengesini kaybettiğini ve müracaat ettikleri birçok hastanede yapılan tedavilere cevap vermemesi sebebiyle artık geri dönüşünün olmadığını düşünmeye başladı. Şaduman Berber’in hastalığı hakkında bilgi veren eşi, 1,5 yıl dan beri gitmedikleri hastane kalmadığını belirterek, “Eşimin hastalığı bizi çok sarstı, ne olduğunu bilemedik, anlayamadık, hep psikolojik sorunları olduğunu düşündük, kimse teşhis edemedi. Senelerdir doktor doktor gezdik. Çok şükür Medical Park Ordu Hastanesi bize umut oldu. Eşimin hastalığını teşhis eden tedaviye başlayan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu ve Dr. Nihat Polat’a çok teşekkür ederim” dedi.

Beyindeki şeker seviyesi düşmüş

Son olarak Medical Park Ordu Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’na başvurdu. Şaduman Berber’e ‘insülinoma’ teşhisi koyan Dr. Gökosmanoğlu’nun çok nadir görülen hastalığı şöyle anlattı: “Bu tür hastalarda pankreasta genellikle iyi huylu bir tümör bulunur. Bu tümör anormal miktarda insülin üreterek kandaki şeker miktarının tehlikeli biçimde düşmesine (hipoglisemiye) neden olur. Beyinde şeker seviyesinde düşmeyle birlikte davranış bozukluğu, hafıza ve bilinç kaybı, epilepsi nöbetleri görülebilir. Bu bozukluklar psikiyatrik bir bozukluk olarak yorumlanabilir, bu durum doktorların yanılmalarına sebep olabilir. Şaduman Berber’de de buna benzer bir durum olmuş. Bir türlü tanı konulamayan hastanın tehlikeli boyutlardaki kan şekeri düşüşleri komaya girmesine neden olmuş.”

8 santimlik kitle çıkarıldı

Ameliyat ile pankreasındaki tümörden kurtulması gereken hastanın ameliyatını gerçekleştiren Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat, hastalığın Türkiye’de çok nadir görüldüğünü ve Ordu’da insülinoma ameliyatının ilk kez yapıldığını düşündüklerini söyledi. Opr. Dr. Nihat Polat ameliyat hakkında şu bilgileri verdi: “Hastamızın öyküsü çok dramatik. 1,5 senedir gitmediği doktor kalmamış. Bu süre zarfında yapılan araştırmalarda herhangi bir tanı konulamamış. Artık bu nöbetler o kadar sıklaşmış ki yürüyemez, konuşamaz ve yataktan çıkamaz hale gelmiş. Endokrinoloji Kliniğinde Dr. Feyzi Gökosmanoğlu’nun yaptığı tetkikler sonucunda pankreas kuyruğunda yaklaşık 1,5 cm’lik insülinoma dediğimiz tümör tespit edilmiş. Vücuttaki şekeri düşüren, şeker düştükten sonra hastayı komaya sokacak kadar nöbetler geçirten bir hormonal hastalıktır bu. Radyolojide yapılan tetkikler sonucunda bu tanı doğrulandıktan sonra endokrin doktorumuz tarafından hasta tarafıma yönlendirildi. Hastayı ameliyata hazırladık. Dalak koruyucu dediğimiz laporaskopik distal pankreatektomi uyguladık. Karın bölgesinden 3 delikten girdik, midenin arka yüzünü açtık ve hastanın pankreas kuyruğundan başlayarak 7-8 cm’lik bir pankreas kitlesini çıkarttık. Çıkarır çıkarmaz hastanın şekeri normale döndü. Hastayı bir gün yoğun bakımda yatırdık. 2. gün servise aldık. Hasta yavaş yavaş konuşmaya ve yemek yemeye başladı. 5. günde de hastayı taburcu ettik.”

Dr. Gökosmanoğlu, hastanın tanı ve tedavisinde kendilerine yardımcı olan Radyoloji Uzmanı Dr. Ali Bekir, Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr Fuat Ekiz ve tüm personelin yoğun bir biçimde çalıştıklarını, bu tür hastaların tedavi edilmesinde en önemli faktörün güçlü bir ekibin olması olduğunu söyledi.

Şaduman Berber’in hastalığı hakkında bilgi veren aile fertleri, 1,5 yıldan beri gitmedikleri hastane kalmadığını belirterek, “Hastalığı bizi çok sarstı, ne olduğunu bilemedik, anlayamadık, hep psikolojik sorunları olduğunu düşündük, kimse teşhis edemedi. Senelerdir doktor doktor gezdik. Çok şükür Medical Park Ordu Hastanesi bize umut oldu. Eşimin hastalığını teşhis eden tedaviye başlayan Dr. Feyzi Gökosmanoğlu ve Dr. Nihat Polat’a çok teşekkür ederim” diye konuştular.

