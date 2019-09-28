HABER

Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis, sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı.

Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis, sağlık ekipleri ve özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde bulunanlar gerilim ve heyecan dolu bir gece yaşadı. Antalya’dan İzmir’e yolcu taşıyan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binen ve psikolojik sorunu olan bir kadın, krizi tutunca ortalığı birbirine kattı. Yola çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırılmayı da kabul etmeyen kadın yolcu etrafa saldırmaya başlayınca otobüs polis nezaretinde rota değiştirdi. Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gelen otobüsteki yolcu uzun uğraşlar sonucu otobüsten inmesi ikna edilip tedaviye alındı.
Edinilen bilgiye göre; önceki gece Antalya’dan kalkıp İzmir’e gitmek üzere yolcularını alarak sefere başlayan yolcu otobüsündeki yolculardan biri Nazilli yakınlarında fenalaşmaya başladı. Kadın yolcunun muavin ve yolculara saldırmaya başlaması üzerine, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.K. isimli kadının sakinleştirilmesi için 112 Acil Servis arandı. Sağa çekip 112 Acil Servis’i bekleyen otobüse gelen sağlık ekipleri B.K. isimli kadını ilk müdahalede bulunup hastaneye kaldırmak istedi.
Krizi tutan kadın yolcu tedaviyi kabul etmeyince bu defa polisten yardım istendi. Ancak kadın yolcu otobüsten inmeyi de kabul etmeyince bu defa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, polis ile anlaşarak rota değiştirip Nazilli Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu. İçindeki yolcularla birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’ne gelen otobüsteki rahatsız kadın, yolcuların ve diğer görevlilerin uzun süren ikna çabalarının ardından otobüsten inmeyi kabul etti.
Kriz geçirdikten sonra yaklaşık 4 saat boyunca şoför ve yolcuları rehin alan kadının otobüsten inip tedaviyi kabul etmesi ile 07 AK 738 plakalı otobüs yeniden rotasına dönüp yoluna devam edebildi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan yolculardan Beyhan Oğuz, “Ben hemen önünde oturuyordum. Uyuma numarası yaptım ve arkadan gırtlağıma sarıldı. Çok korktum ve kendisinden uzak duruyorum” dedi.

Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi

Psikolojik sorunu olan yolcunun krizi tuttu, otobüs rota değiştirdi

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Terör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyorTerör bitti Beytüşşebap dünyaca konuşulacak yarışmalara ev sahipliği yapıyor
Ünlü isimler Baksı MüzesindeÜnlü isimler Baksı Müzesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

Gerilim daha da tırmanabilir! Trump'tan flaş adım hamle

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Son dakika... Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bursa'da baltalı dehşet! Bekçiyi öldüren sanık tahliyesini istedi

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ege Denizi'nde can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Ege'de can pazarı... Aralarında 2 de bebek vardı

Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.