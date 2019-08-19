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Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Elazığ’da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.Olay, Çarşı Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi.

Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

Elazığ’da psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şahıs, belediye personelini 4 yerinden bıçakladı.
Olay, Çarşı Mahallesi Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen M.K. (39), belediye personeli İ.P. ile tartıştı. Tartışma sonrası M.K., bıçakla İ.P’yi 4 yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheli M.K. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bir iş yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı

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