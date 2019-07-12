Psikolojinin yeni mucizesi EMDR

İSTANBUL, (DHA)-TRAMVA sonrası stres bozukluğu, fobiler, panik atak ve kaygı bozuklukları gibi sorunlardan, Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verildi

İnsan zihninin derinliklerine işleyerek istenmeyen anıları yok eden ve ülkemizde de yeni duyulmaya başlayan , Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yöntemi eğitimi düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezin’de düzenlenen 6 günlük eğitime alan profesyonelleri katıldı. Eğitim sonrası yapılan yazılı ve pratik sınavda başarılı olanlara uygulayıcı belgeleri verildi.

“SIKINTI VERİCİ DÜŞÜNCELERDEN VE HİSLERDEN KALICI OLARAK KURTARABİLİYOR”

Düzenlenen EMDR eğitimi ile ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Onur Okan Demirci, “EMDR, göz hareketleri veya farklı farklı uyaranlar kullanılarak uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu alanında kullanılırken, günümüzde fobiler, kaygı bozuklukları, panik ataklar, takıntılar, depresyon, sıkıntı verici olaylarla karşılaşma veya sürekli hatırlama gibi durumlarda da kullanılmaktadır. EMDR tekniğinin kullanımında amaç, kişiyi sıkıntı verici düşüncelerden ve hislerden kalıcı olarak kurtarabilmektir. EMDR ile bu düşünce, duygu ve hislerden kurtulan kişi yaşamına daha farklı bakış açıları ile daha istekli ve geleceğe dair kendinden daha emin olarak devam edebilmektedir.” dedi