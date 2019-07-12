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Psikolojinin yeni mucizesi EMDR

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

TRAMVA sonrası stres bozukluğu, fobiler, panik atak ve kaygı bozuklukları gibi sorunlardan, Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verildi İnsan zihninin derinliklerine işleyerek istenmeyen anıları yok eden ve ülkemizde de yeni duyulmaya başlayan , Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yöntemi eğitimi düzenlendi.

Psikolojinin yeni mucizesi EMDR

İSTANBUL, (DHA)-TRAMVA sonrası stres bozukluğu, fobiler, panik atak ve kaygı bozuklukları gibi sorunlardan, Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verildi

İnsan zihninin derinliklerine işleyerek istenmeyen anıları yok eden ve ülkemizde de yeni duyulmaya başlayan , Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) yöntemi eğitimi düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezin’de düzenlenen 6 günlük eğitime alan profesyonelleri katıldı. Eğitim sonrası yapılan yazılı ve pratik sınavda başarılı olanlara uygulayıcı belgeleri verildi.

“SIKINTI VERİCİ DÜŞÜNCELERDEN VE HİSLERDEN KALICI OLARAK KURTARABİLİYOR”

Düzenlenen EMDR eğitimi ile ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Onur Okan Demirci, “EMDR, göz hareketleri veya farklı farklı uyaranlar kullanılarak uygulanan bir psikoterapi yöntemidir. Özellikle travma sonrası stres bozukluğu alanında kullanılırken, günümüzde fobiler, kaygı bozuklukları, panik ataklar, takıntılar, depresyon, sıkıntı verici olaylarla karşılaşma veya sürekli hatırlama gibi durumlarda da kullanılmaktadır. EMDR tekniğinin kullanımında amaç, kişiyi sıkıntı verici düşüncelerden ve hislerden kalıcı olarak kurtarabilmektir. EMDR ile bu düşünce, duygu ve hislerden kurtulan kişi yaşamına daha farklı bakış açıları ile daha istekli ve geleceğe dair kendinden daha emin olarak devam edebilmektedir.” dedi

EMDR eğitimlerinin psikoloji ve psikoterapi alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve psikoterapi teknikleri için de oldukça etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Dr. Onur Okan Demirci, “ Eğitimde demonstrasyon veya role-play gibi gerçek olmayan uygulamalarla değil, katılımcıların birebir sürecin içinde yer alabileceği gerçek uygulamalar yer alıyor. Eğitimlerde sadece yüzeysel teorik bilgilerle ilerlemek çözüm yolu sunamayacağı için EMDR tekniğinin ve uygulandığı rahatsızlıkların nörobiyolojik temellerini de içermektedir. Böylece katılımcılar zihinlerinde neyi ne için, nasıl uygulayacaklarını çok daha net oluşturabilmektedir

ruh sağlığı alanındaki eğitim ile ilgili olarak konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Fuat Tuncer ise “Türkiye de ilk kez üniversitemizde düzenlenen EMDR eğitimlerinin çok güzel geçen bir süreç sonrasında tamamlanması bizler adına gurur verici bir durumdur. Bu süreçte katılımcıların yüzlerindeki mutlu ifadeleri görmek bizleri daha da mutlu etmektedir.” Dedi.

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