Psikolojiniz prostatite yol açabilir!

Kronik Prostatit hastalığının bence en zor tarafı tanı kısmıdır. Çünkü karşınızda biz doktorların pek alışık olmadığımız birden fazla ve birbirinden bağımsız şikayetler topluluğunu ardı ardına ifade eden bir hasta vardır. Çoğu zaman hastaların bu şikayetleri abarttığını düşünmenize rağmen, hastaların sosyokültürel seviyesine baktığınızda bu işte bir uyumsuzluk olduğunu zaten ilk başta anlarsınız. Devlet hastanelerinde nispeten karmaşık ve dikkat isteyen bir hastalığın teşhisini koymak bazen gerçekten zor olabilmektedir. Çünkü hastadan alınan idrar testi, idrar kültürü, uygulanan prostat ultrasonu ya da kan tahlilleri çoğu zaman normal çıkmaktadır. Bu aşamada modern tıp eğitiminde doktorun bakış açısına göre- ki yeterince tecrübe yoksa- hastanın psikolojisi bozulmuştur ve gerçekten öyle şikayetleri yoktur. Örneğin aynı hasta hem bacaktaki kas ağrısından, zor idrar yapmaktan ve azalmış cinsel istekten yakınabilmektedir. Bu hastaya birşeyin yok psikiyatriste git demek gerçekten kolaydır. Ama gerçekten bu hastanın bu şikayetleri var ise !!!

Öncelikle bir prostatit hastasının psikolog gibi dinlenmesi ve hastalığın bireyde yarattığı derin travmayı anlamak gerekir. Çünkü karşınızda ağrı kesci ya da sadece antibiyotik yazıp göndereceğiniz bir hasta yoktur. Bu hastalık yüzünden eşinden ya da nişanlısından ayrılan bir çok erkek hasta vardır. Çünkü uygun tanı ya da tedavi alamadıklarından psikolojileri bozulmakta ve hem iş hayatları hem de özel hayatlarında depremler başlamaktadır. Bu hastalığın tanısını koymada ve tedaviyi planlamada hastanın yaşam tarzı, ruh hali ve tedaviye inancı inanılmaz önem kazanmaktadır. Öncelikle hastanın hastalığını anlaması sonrada tedaviye uyum göstermesi gerekir Kronik Prostatit tanısında, öncelikle bu hastalığa neden olabilecek sosyal, çevresel ya da mikrobiyolojik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Erkekler pek hoşlanmasa da rektal yoldan yapılacak prostat muayenesi, prostatın ödemli ve ağıran bölgelerinin tespiti ardından penis ucundan gelen akıntı örneğinin mikrobiyolojiye gönderilmesi inanılmaz derecede önemlidir. Bunun yanında doktorun prostat sıvısından alacağı örneği mikroskop altında inceleyip varsa lökosit miktarını tespit etmesi tedavi aşamasında bilimsel bir belirteç olacaktır.